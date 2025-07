¿Se lo quita a Universitario? Cristal entra en la pugna por Luis Ramos: "Ha preguntado..."

Sporting Cristal está buscando imperiosamente a un nuevo delantero tras la inesperada partida de Martín Cauteruccio a Bolívar. Primero preguntaron por Raúl Ruidíaz, quien rechazó la propuesta. Sin embargo, ahora sorprenden a sus hinchas al ir por un '9' que también quiere Universitario de Deportes, Luis Ramos.

El cuadro bajopontino ya realizó las primeras consultas sobre los valores que tendría que pagar a Cusco FC por el pase del atacante de América de Cali. Así lo reveló el periodista Gustavo Peralta, quien además lanzó una suposición que la dirigencia celeste podría haberse contactado con el representante del ariete trujillano.

"No me parecería una locura y creería que ya hubo contacto de Cristal con la agencia que representa a Luis Ramos porque como tuvieron el no de Ruidíaz, están viendo otras posibilidades. El tema es ver si están dispuestos a romper el 'chanchito', pero ya preguntaron los valores. El valor principal es lo de Cusco FC y lo que lo hace más caro es lo de América de Cali", comentó en la última emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Sporting Cristal se pelea con Universitario por Luis Ramos

El interés del elenco de La Florida no es el único por el futbolista de 25 años ya que desde hace semanas la 'U' también tiene en su radar. Es más, el director deportivo merengue, Álvaro Barco, tuvo una comunicación con el agente de Ramos Leiva, pero todavía no pueden destrabar el tema económicamente hablando.

"Hubo en las últimas horas una comunicación de la 'U', en la voz de Álvaro Barco, con el representante, pero sigue igual el tema económicamente", agregó el citado comunicador en el espacio emitido por L1 MAX.

Universitario también está interesado en fichar a Luis Ramos. Sporting Cristal entra en la pelea por el '9' peruano. Foto: América de Cali

Sporting Cristal también tendría en carpeta a otros delanteros

Si no se llega a avanzar más por Luis Ramos, Sporting Cristal ya tiene en carpeta a otros dos delanteros peruanos (no podría fichar a extranjeros). El primero es Juan Pablo Goicochea, quien tiene todo listo para llegar al club de cara al Torneo Clausura..

El segundo nombre que ha sonado es el de Santiago Ormeño, quien también estaría en la órbita de Universitario, y no vería con malos ojos la posibilidad. Actualmente está en el Qingdao Hainiu de China, pero pensaría seriamente en desvincularse para decidir a cual de los equipos de la Liga 1 iría, si se concreta.