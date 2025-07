¿Ya firmó? Penny dio sorpresiva revelación sobre el futuro de Abram en Cristal: "Conversé con..."

Luego de su paso por Atlanta United, el defensa Luis Abram tendrá que definir qué sucederá con su futuro y dónde continuará su carrera esta temporada. Se reveló que Sporting Cristal, es uno de los clubes que lucha por el regreso del futbolista, por ello, el exarquero Diego Penny sorprendió al referirse a una posible vuelta del ex Cruz Azul a La Florida.

Diego Penny habló sobre el futuro de Luis Abram en Sporting Cristal

En el reciente programa 'Mano a Mano' de YouTube, Penny afirmó que muy posiblemente sea complicado que el zaguero nacional se vuelva a poner la mica del cuadro cervecero por un tema económico, y también ya que en Argentina tendrían interés en ficharlo.

Luis Abram en carpeta de Sporting Cristal para esta temporada/Foto: LÍBERO

"Yo creo que Abram, antes que venir al Perú, se va a Argentina, porque él en Vélez dejó una muy buena impresión, tanto así que lo vendieron de allá. Me parece bien difícil que venga al Perú por el tema económico sobretodo", manifestó.

Bajo ese mismo contexto, el exguardameta de la selección peruana, acotó que, llegó a dialogar con el entorno del defensa Luis Abram, y le confirmaron llamadas de clubes de Perú. Sin embargo, el jugador todavía no ha dado una respuesta y sigue analizado otras propuestas.

"También por el tema deportivo. Abram ha hecho una línea de carrera ascendente, pero sí ha sostenido económicamente bien, se ha sostenido en un buen nivel, no es titular en la selección, pero venir al Perú no sé si le pase por la cabeza. Conversé con alguien cercano a él y me dijo que lo han llamado de acá, seguramente, pero está viendo otras opciones", agregó.

Luis Abram: trayectoria profesional