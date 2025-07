Penny sorprendió al revelar fichajes de Sporting Cristal para el Clausura: "Me dicen que.."

Sporting Cristal tiene como objetivo poder revertir la complicada situación deportiva que ha venido atravesando durante la temporada. Por ello, los hinchas exigen a la directiva que den un golpe en el mercado de pases para poder pelear el Torneo Clausura y así poder acercarse al título nacional. En ese sentido, Diego Penny reveló que la llegada de los refuerzos estaría cerca.

Diego Penny reveló novedades sobre los fichajes de Sporting Cristal

Durante la última emisión del programa Desmarcados, el retirado arquero nacional sorprendió a los hinchas al asegurar que Sporting Cristal estaría alistando la incorporación de tres jugadores para el Torneo Clausura. No obstante, no reveló los nombres de los jugadores, ya que aseguró "están bajo llave".

"Recibí una llamada de alguien de Cristal y me dicen que aguantemos un poquito porque la próxima semana se vienen novedades muy importantes para el club. Tres novedades buenas, no me hablaron de posiciones, pero están guardando los nombres bajo llave porque no quieren que se especule y aparezca un club", expresó.

Video: De Enganche

Esta noticia se da en medio de los rumores que colocan a Miguel Araujo y Juan Pablo Goicochea como fichajes para afrontar el segundo semestre del año, donde tendrán la obligación de quedarse con el título de la Liga 1.

Diego Penny confirmó que habrán salidas de Sporting Cristal

De igual manera, el ahora comunicador dejó en claro que la directiva bajopontina está planeando la salida de algunos jugadores y se sumarían a la de Franco Romero, quien dejó el club tras no renovar contrato.

Penny afirmó que esta medida se daría con la finalidad de poder aumentar su presupuesta y realizar los fichajes que tienen en mente. "Otra cosa que también me dijeron es que están viendo la posibilidad de poder prestar a varios jugadores del plantel de hoy, esto para poder liberar presupuesto y poder contratar", mencionó.