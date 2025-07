Estuvo tres meses en Alianza Lima y ahora mostró su amor por Sporting Cristal: "Soy hincha"

Hay jugadores que llegan a una institución y se enamoran. Con el pasar del tiempo se vuelve hinchas de ese club, a pesar de tener afinidad con otro equipo. Este es el caso de Roberto 'Chorrillano' Palacios, ídolo de Sporting Cristal, pero en su niñez fue simpatizante de Alianza Lima.

El exjugador que pasó por México contó que su familia son hinchas de Alianza Lima. A pesar de ello, él nunca tuvo una camiseta del cuadro blanquiazul ni asistió a Matute. Luego, agregó que se probó en el conjunto íntimo y estuvo tres meses en sus filas.

"Mi familia, mis tíos y primos, son hinchas de Alianza Lima. Yo nunca tuve una camiseta de Alianza, ni fui al estadio, cuando era 'chiquillo'. Sí, me probé en Alianza Lima, estuve tres meses ahí. Después llegué a Sporting Cristal, me gustó la forma de trabajar, me gustó el trato, los entrenamientos. Yo dije:'mamá, me quedó aquí'", contó el 'Chorri' en su programa de YouTube Chorrigolazos.

Pero, cuando llegó a Sporting Cristal, se enamoró de la institución. Aseguró que cada vez que defendió la camiseta del cuadro celeste lo hizo con amor y pasión. Por ello, 'Chorri' es hincha del cuadro celeste.

"Yo defendí tanto la camiseta de Cristal y siempre he querido ganar a todos. Defendí esa camiseta hasta el último día de mi carrera con amor y pasión. Yo me considero hincha de Sporting Cristal, simpatizante, de repente de Alianza Lima en su momento. La verdad agradezco a los hinchas de Alianza, pero no se pudo porque también estaban mis sentimientos, por ahí me decía; ¿cómo me voy a ver con otra camiseta? Viviré agradecido a Alianza y Universitario por querer verme en sus filas, pero yo soy hincha de Sporting Cristal", puntualizó.

¿Cuántos títulos ganó Roberto Palacios con Sporting Cristal?

Roberto Palacios es un referente en el fútbol peruano y en Sporting Cristal. Logró cinco títulos nacionales con el conjunto celeste (1991,1994, 1995, 1996 y 2002). Además, también salió campeón del fútbol ecuatoriano con LDU de Quito en el 2005.