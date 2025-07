Fue la gran promesa de Cristal y ahora quiere campeonar con Universitario: "El más ganador"

En este mercado de pases, Universitario decidió incorporar a Anderson Santamaría y Jesús Castillo. Dos fichajes que desatan la emoción de los hinchas cremas. Ahora, ambos jugadores están entrenando en Campo Mar y esperan con ansias su debut con la camiseta del cuadro estudiantil.

Jesús Castillo se mostró emocionado por firmar con Universitario. El exjugador de Sporting Cristal no dudó en señalar que la U es un club grande y su objetivo es lograr el título nacional de la Liga 1 2025.

"Todos los partidos tienes que jugarlo para ganar. Si juegas para ganar estás más cerca de ser campeón, eso para mí es lo más importante. Yo pienso en ganar, pienso en ser campeón. Pienso en llegar a una final, si es posible no jugar una final porque eres el más ganador, mucho mejor", expresó Jesús Castillo a prensa de Universitario.

Jesús Castillo asegura que está en un gran momento

Tras su paso por Portugal (Gil Vicente), Jesús Castillo indicó que su juego creció y actualmente se encuentra atravesando un gran momento deportivo. Señaló que aprendió mucho y quiere mostrar sus cualidades en la cancha.

"En uno de los mejores momentos de mi carrera. Mi paso por Portugal ha sido para mí, en lo personal, con mucho provecho. He aprendido mucho futbolísticamente, tanto personalmente también. He mejorado mucho en muchas cosas que antes aquí antes de salir no tenía y viendo, y a la vez entrenando y jugando con jugadores de alto nivel, uno aprende también", expresó.