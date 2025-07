Es hincha de Alianza Lima, pero podría ser el flamante fichaje de Cristal: "Ahí sería titular"

El mercado de pases está abierto en todo el mundo y como en Perú no es la excepción, todos los equipos buscan reforzarse con los mejores jugadores. Sporting Cristal quiere lavarse la cara del irregular primer semestre, por lo que quieren repotenciar su defensa y para sorpresa de todos, un hincha de Alianza Lima no vería con malos ojos recalar en el cuadro celeste por sobre los 'Íntimos'.

Como se sabe, tanto blanquiazules como celestes tienen en su radar y le han llegado una oferta al zaguero central nacional, Miguel Araujo. Sin embargo, este sorprendería al elegir al club de La Florida ya que vería mayores oportunidades de ser titular y tener mayor rodaje que en el equipo dirigido por Néstor Gorosito, pero siempre y cuando no concrete nada del exterior.

Así lo reveló el periodista Gustavo Peralta en la última emisión del programa Hablemos de Max. "Si Araujo no cierra nada en el extranjero, que es su gran prioridad porque tiene sondeos, no digo que va a rechazar a Alianza porque eso es imposible, él es hincha, pero vería mejores condiciones deportivas, más cerca del titularato indiscutible, en Cristal porque en Alianza la tendría más difícil, hay que ser sinceros", sostuvo.

Video: L1 MAX

Miguel Araujo sigue buscando un equipo en el extranjero

Si hay una postura clara en el futbolista de 30 años, es que desea continuar su carrera futbolística fuera del Perú. Es más, la información que se ha sabido en las últimas horas es que hay un equipo de Ecuador y otro de Argentina que le han alcanzado una propuesta, las cuales está analizando para tomar una decisión con respecto a su futuro.

Eso sí, es preciso señalar que si no le convencen ninguna de las ofertas llegadas del extranjero, tiene las que le han hecho llegar Alianza Lima y Sporting Cristal, pero ello tendrá que ser bien analizado por el defensor y su entorno para tomar la mejor decisión.

Se reveló que Miguel Araujo tiene propuestas del fútbol ecuatoriano y argentino. Foto: URPI GLR

Miguel Araujo no juega un partido oficial desde 2024

Pese a ser uno de los mejores jugadores en zona defensiva que tiene nuestro país en la actualidad, Miguel Araujo ha estado inactivo en todo lo que vamos del 2025. A pesar que tenía contrato con Portland Timbers, los problemas con su visa de trabajo que no se llegaron a solucionar hicieron que finalmente no continúe en el elenco estadounidense. Es más, no disputa un partido oficial desde noviembre del 2024 con la selección peruana, más precisamente en la derrota ante Argentina de visita por las Eliminatorias 2026.