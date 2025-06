¿Miguel Araujo firmará por Sporting Cristal? Gustavo Zevallos dejó tajante respuesta

Sporting Cristal quedó matemáticamente sin opciones de ser campeón del Torneo Apertura 2025 y en su objetivo de ganar el Clausura está dispuesto a realizar una reingeniería en su plantel con salidas de muchos jugadores, pero también buscan reforzarse y uno de los nombres que más fuerte ha sonado es el de Miguel Araujo. Sobre el tema se refirió Gustavo Zevallos, quien aclaró todas las especulaciones y reveló si el club lo fichará.

El director deportivo del club rimense fue entrevistado por el programa 'Ovación Primera Edición' y cuando le consultaron sobre el zaguero central que se encuentra sin equipo actualmente, fue claro al decir que es un jugador que sería un buen refuerzo en zona defensiva, pero que ahora no han tenido alguna conversación con él, pese a los rumores que se han lanzado últimamente.

"Yo siempre comento que jugadores de la selección definitivamente son importantes para cualquier equipo. No voy a negar que un jugador como Miguel (Araujo) sería de mucha utilidad para el club, pero no tengo nada más que decirte sobre el tema. No tengo nada concreto, no es que hemos cerrado algo o nos hemos sentado con él. Lo que más aparecen en este momento son especulaciones, pero ahora mismo no hay nada", declaró en radio Ovación.

Video: Ovación

Sporting Cristal necesita reforzarse en defensa

Sin lugar a dudas, una posición en la que el conjunto bajopontino está obligado a incorporar jugadores a su plantel es en la defensa ya que en la purga que habrá de cara al segundo semestre del 2025, aparecen nombres que podrían dejar el club en ese sector del campo como Gianfranco Chávez, Leonardo Díaz y Franco Romero (único confirmado).

Por esa razón, para el DT Paulo Autuori es una verdadera necesidad buscar a un futbolista que cubra esa posición y repotencie la plantilla con el objetivo de hacerse con el Torneo Clausura y poder disputar el playoff por el título nacional de la Liga 1.

Miguel Araujo y su postura acerca de su futuro futbolístico

Miguel Araujo se encuentra como agente libre en estos momentos tras rescindir contrato con el Portland Timbers de la MLS. Mucho se lo ha vinculado con Cristal y con Alianza Lima; sin embargo, al no conseguir un equipo en el extranjero, ha comenzado las negociaciones para firmar con Alianza Lima, de acuerdo a información del periodista Denilson Barrenechea.

Miguel Araujo está negociando para ser nuevo refuerzo de Alianza Lima al no conseguir nada en el extranjero. Foto: URPI - GLR