Franco Romero rompió su silencio y reveló su futuro en Sporting Cristal: "Tomé la decisión..."

Sporting Cristal no atraviesa su mejor etapa deportiva, luego de una serie de malos resultados quedaron fuera de la pelea por el Torneo Apertura y están ubicados en la zona media de la tabla. Uno de los jugadores que más críticas ha recibido por parte de la hinchada fue Franco Romero, ahora, el jugador rompió su silencio y reveló si continua o no en el cuadro rimense.

Franco Romero reveló cual será su futuro en Sporting Cristal

El defensa central brindó una entrevista para el programa Fuera de Juego del medio uruguayo Carve Deportiva, donde fue consultado sobre su futuro en el club ante la cercanía del final de su contrato. Sobre ello, Romero sorprendió a todos al revelar que no seguirá defendiendo la camiseta de Sporting Cristal.

"El 30 de junio se me termina el contrato acá en Perú, no llegué a un acuerdo para la renovación, hace unos meses se venía hablando pero quedó todo en la nada y tomé la decisión de no continuar", expresó el central.

Franco Romero no seguirá en Sporting Cristal.

Asimismo, el zaguero uruguayo expresó que le propusieron continuar pero hasta el final de temporada, oferta que declinó pues quería un contrato más largo. "Me propusieron 6 meses de contrato y por ese tiempo no quería renovar. Quería estabilidad, yo ya tengo 2 hijos y estarlos moviendo de colegio es complicado", añadió

Franco Romero opinó sobre su estadía en Sporting Cristal

De igual manera, Franco Romero opinó sobre lo que fue su llegada al cuadro bajopontino a mediados de la temporada pasada. "Al venir acá yo quería jugar tras salir de Nacional y lo cumplí porque jugué todo el año, me perdí 4 partidos, pero por tarjetas y decisión del técnico. Autuori muy bien, es la primera vez que me toca un entrenador brasileño y desde el primer momento me ayudó", aseguró.

Franco Romero volvería al fútbol uruguayo

De igual manera, el defensor de 30 años aseguró que por el momento permanecerá el suelo peruano para solucionar los trámites correspondientes, aunque añadió que quiero volver a su país, por lo que su futuro estaría en el fútbol uruguayo.

"Lo último que hablé con Pablo (Bentancur), que es el que me representa, es terminar de solucionar todo los papeles acá en Perú. Después que la idea es volver a Uruguay y ver qué posibilidades hay”, mencionó.