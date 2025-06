¿Sporting Cristal recibió elevado monto de dinero por el traspaso de Marcos López a Copenhague?

El exfutbolista de Sporting Cristal, Marcos López, sigue en la órbita de Europa al confirmarse su traspaso a Copenhague de Dinamarca. El lateral de 25 años se desligó de Feyenoord y ahora enrumbará nuevos retos con el conjunto danés para conseguir todos los objetivos trazados.

Bajo este contexto, se ha generado la gran incógnita con relación a si Sporting Cristal recibirá cierto dinero por la transferencia del jugador a Dinamarca. Como se recuerda, el futbolista logró brillar en el 2018 con los celestes, siendo campeón nacional y ser vendido a San Jose Earthquakes de la MLS.

¿Sporting Cristal recibió dinero por el traspaso de Marcos López a Copenhague?

Cuando Sporting Cristal traspasó a Marcos López al conjunto de Norteamérica, la directiva celestes se quedó con el 20% del pase en caso se realice un futuro traspaso. Este se dio cuando Feyenoord se interesó en el peruano, por lo que el equipo del Rímac percibió una suma aproximada de 240 mil euros, debido a que el cuadro neerlandés desembolsó 1.2 millones al conjunto de la MLS.

No obstante, para esta nueva transferencia de Feyenoord a Copenhague hasta la temporada 2029, Sporting Cristal no es acreedor de ningún porcentaje, debido a que el cuadro de Países Bajos se quedó con todos los derechos.

Marcos López firma nuevo contrato con Copenhague.

Sporting Cristal y la primera salida en el mercado de pases junio 2025

El libro de pases se abrió nuevamente en el fútbol peruano para la temporada 2025, por lo que se pudo conocer que un futbolista del primer equipo le dirá adiós al conjunto celeste. Se trata de Franco Romero, el central uruguayo que llegó en reemplazo de Ignácio Da Silva pero que no convenció durante el tiempo que estuvo en el Rímac.

"El 30 de junio se me termina el contrato acá en Perú, no llegué a un acuerdo para la renovación, hace unos meses se venía hablando pero quedó todo en la nada y tomé la decisión de no continuar", declaró el jugador al programa uruguayo "Fuera de Juego".