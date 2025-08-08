- Hoy:
El frío saludo de Alianza Lima y Sporting Cristal a Universitario por su aniversario
Universitario estuvo de aniversario y diversos clubes e instituciones deportivas enviaron sus felicitaciones, sin embargo, llamó la atención el pronunciamiento de Alianza y Cristal.
Universitario se encuentra en plena celebración por los 101 años de fundación y, como era de esperarse, diversos personajes, clubes e instituciones deportivas enviaron mensajes a los de Ate por su aniversario, entre ellos sus archirrivales deportivos Alianza Lima y Sporting Cristal. ¿Qué pasó?
Sin embargo, llamó la atención que tanto los 'blanquiazules' y como los 'celestes' fueran distantes con los 'merengues', a diferencia del resto de equipos peruanos que militan en la Liga 1, así como la FPF, Conmebol y otros, que dedicaron publicaciones en el perfil de sus cuentas oficiales.
Por su lado, Alianza Lima y Sporting Cristal decidieron no hacer lo mismo y solo destinaron una historia (duración de 24 horas) en Facebook e Instagram, con un frío "Feliz aniversario, Universitario", en el caso de los victorianos añadieron "por sus 101 años".Publicación de Alianza Lima. Publicación de Sporting Cristal.
Universitario celebra 101 años en el Estadio Monumental
Universitario de Deportes anunció la 'Noche de los 101 años' HOY viernes 8 de agosto desde las 7.00 p. m. en la explanada del Estadio Monumental 'U' Marathon, en donde se espera una fiesta con bandas y orquestas en vivo, al mismo estilo como se realizó en la celebración del centenario.
De acuerdo con la programación del club 'merengue', habrá barra libre, servicio de catering, meet and greet con históricos jugadores de la 'U' y la presentación de la Orquesta Candela y el grupo salsero Combinación de la Habana.
