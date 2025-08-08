Jugó en Sporting Cristal y ahora confesó su acercamiento a Universitario: "Llegar a la 'U'..."
¡Sorpresivo! Luego de su paso en Sporting Cristal donde salió campeón, decidió revelar la verdad sobre su acercamiento a tienda merengue. ¿Quién es?
Uno de los futbolistas que tuvo una amplia trayectoria en el balompié nacional es Diego Penny. A sus 41 años, el exarquero defendió la camiseta de un grande como Sporting Cristal, donde incluso logró salir campeón. Ahora, dio la sorpresa en sus seguidores al confesar que pudo llegar a Universitario de Deportes.
PUEDES VER: Terribles noticias para Cristal: se confirmó el tiempo que Araujo estará fuera de las canchas
En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el actual comentarista deportivo señaló que en la temporada 2023, el entonces director deportivo Manuel Barreto, con pasado en el elenco celeste, se comunicó con él para tratar de que refuerce a la escuadra merengue.
Sin embargo, durante su relato, el exseleccionado nacional precisó que, durante este tiempo, el 'Nono' tenía el objetivo de darle más minutos al portero Diego Romero; lo que posiblemente dificultó que no prosperen las negociaciones.Diego Penny se retiró del fútbol profesional tras jugar en Deportivo Garcilaso/Foto: LÍBERO
"Estuve muy cerca de llegar a la 'U' cuando era jugador, obviamente. Lo que pasó es que justo se fue (Jorge) Fossati, quien quería darle continuidad a Diego Romero en el arco. Yo recibí el llamado de Manuel Barreto. En ese momento, yo estaba haciendo la pretemporada con Garcilaso. Hubiera sido lindo competir con un arquero que en ese momento tenía un techo gigante", sostuvo el 'Flaco'.
Diego Penny y su etapa en Deportivo Garcilaso
A la edad de 40 años, Diego Penny anunció su retiro del fútbol profesional. Su última escuadra a la que defendió fue Deportivo Garcilaso del Cusco, donde jugó entre el 2023 y 2024.
De acuerdo a las estadísticas, el exguardameta nacional llegó a afrontar un total de 41 partidos con el 'Pedacito de Cielo'. Así también, recibió 56 goles y mantuvo su arco en cero, hasta en 14 ocasiones.
Diego Penny: ¿en qué equipos ha jugado?
Estos son los clubes nacionales y del extranjero en donde jugó el exfutbolista peruano, Diego Penny.
- Bolognesi
- Burnley
- Juan Aurich
- Sporting Cristal
- FBC Melgar
- Universidad San Martín
- Alianza Atlético
- Deportivo Garcilaso
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90