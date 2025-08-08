Jugó en Sporting Cristal y ahora confesó su acercamiento a Universitario: "Llegar a la 'U'..."

Uno de los futbolistas que tuvo una amplia trayectoria en el balompié nacional es Diego Penny. A sus 41 años, el exarquero defendió la camiseta de un grande como Sporting Cristal, donde incluso logró salir campeón. Ahora, dio la sorpresa en sus seguidores al confesar que pudo llegar a Universitario de Deportes.

En el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes, el actual comentarista deportivo señaló que en la temporada 2023, el entonces director deportivo Manuel Barreto, con pasado en el elenco celeste, se comunicó con él para tratar de que refuerce a la escuadra merengue.

Sin embargo, durante su relato, el exseleccionado nacional precisó que, durante este tiempo, el 'Nono' tenía el objetivo de darle más minutos al portero Diego Romero; lo que posiblemente dificultó que no prosperen las negociaciones.

Diego Penny se retiró del fútbol profesional tras jugar en Deportivo Garcilaso/Foto: LÍBERO

"Estuve muy cerca de llegar a la 'U' cuando era jugador, obviamente. Lo que pasó es que justo se fue (Jorge) Fossati, quien quería darle continuidad a Diego Romero en el arco. Yo recibí el llamado de Manuel Barreto. En ese momento, yo estaba haciendo la pretemporada con Garcilaso. Hubiera sido lindo competir con un arquero que en ese momento tenía un techo gigante", sostuvo el 'Flaco'.

Diego Penny y su etapa en Deportivo Garcilaso

A la edad de 40 años, Diego Penny anunció su retiro del fútbol profesional. Su última escuadra a la que defendió fue Deportivo Garcilaso del Cusco, donde jugó entre el 2023 y 2024.

De acuerdo a las estadísticas, el exguardameta nacional llegó a afrontar un total de 41 partidos con el 'Pedacito de Cielo'. Así también, recibió 56 goles y mantuvo su arco en cero, hasta en 14 ocasiones.

Diego Penny: ¿en qué equipos ha jugado?

Estos son los clubes nacionales y del extranjero en donde jugó el exfutbolista peruano, Diego Penny.