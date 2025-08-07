El emotivo mensaje de Fabián Bustos por el aniversario de Universitario: "Toda la vida"

Universitario de Deportes está de fiesta, pues este jueves 7 de agosto cumple 101 años y durante toda la jornada ha viendo recibiendo las felicitaciones de jugadores y personas que pertenecieron al club en su momento. Uno de los recientemente dejó el cuadro crema fue Fabián Bustos, quien no dudó en pronunciarse por el aniversario.

El entrenador argentino, recientemente desvinculado de Olimpia de Paraguay, utilizó su cuenta de Instagram para saludar al elenco estudiantil por onomástico de vida institucional con un breve, pero emotivo mensaje que captó la atención de todos los aficionados merengues.

"Feliz 101 Universitario. Y dale 'U' toda la vida", fueron las palabras del que fuera el DT del primer equipo de la 'U' entre 2024 y 2025, las que publicó acompañado de un video con extractos de las celebraciones del centenario. Su pronunciamiento generó una gran cantidad de 'me gusta' en dicha red social.

Video: Instagram - Fabián Bustos

Universitario recordó a Fabián Bustos tras ganar el Torneo Apertura 2025

Lo hecho por el estratega de 56 años en Universitario en los cuatro meses que estuvo al mando del plantel principal en la presente temporada fue importante, pues sumó 17 de los 39 puntos conseguidos que consagraron al equipo campeón del Torneo Apertura 2025. Por esa razón, la institución de Ate sorprendió al recordarlo en la gráfica de celebración del título, poniéndolo al lado del actual técnico Jorge Fossati.

Universitario destacó a Fabián Bustos por el título del Torneo Apertura 2025. Foto: Universitario de Deportes

Fabián Bustos: estadísticas del DT que fue campeón con Universitario en su centenario

Sin lugar a dudas, Fabián Bustos ha entrado en menos de un año y medio de trabajo en la historia grande de Universitario ya que fue la mente maestra del título nacional de Liga 1 en el centenario del club, ganándolo de punta a punta al obtener los dos torneos cortos de la campaña. Asimismo, lo hizo siendo imbatido de local ya que ganó los 17 partidos que dirigió en el Estadio Monumental.

En total, estuvo bajo el mando de los cremas en 49 encuentros oficiales entre campeonato local y Copa Libertadores, en los que consiguió 29 victorias, 12 empates y 8 derrotas; sumando 99 unidades de 147 posibles, obteniendo un promedio del 67.4% de los puntos que disputó.

Fabián Bustos ganó tres torneos cortos y un título nacional con Universitario. Foto: Carlos Félix / URPI LR