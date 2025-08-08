Jugó en Alianza Lima y sorprendió al revelar su amor por Universitario: "El más grande"

Universitario celebró este jueves 7 de agosto un año más de su fundación. Los cremas cumplieron 101 años de historia y lo festejaron junto a toda su hinchada y, como era de esperarse, los saludos de diversas personalidades del fútbol no tardaron en llegar. En ese sentido, sorprendió que un jugador que pasó por las filas de Alianza Lima manifestara su cariño por los merengues.

Jugó en Alianza Lima y reveló su amor por Universitario

En medio de los festejos por el aniversario del club, el periodista Wilmer Robles compartió en su cuenta de 'X' el emotivo saludo que Johan Fano envió a Universitario, felicitándolos por sus 101 años de historia.

El exfutbolista, recordado por su paso en la selección peruana y que también defendió los colores de Alianza Lima, no dudó en dejar en claro que su verdadero hinchaje es hacia los cremas, asegurando que es el club "más grande".

Video: Wilmer Robles

"Quiero mandar un saludo especial a mi amado Universitario de Deportes por su 101 aniversario de creación. A todos los hinchas que son parte fundamental de nuestro club, desearles también un aniversario más, lleno de títulos, de cosas hermosas y de este nuevo crecimiento de nuestro amado club. El más grande, y dale 'U' toda la vida", expresó Fano.

Cabe recordar que Fano tuvo un fructífero paso por las filas de la 'U', cuando llegó en 2007 y logró anotar 19 goles durante los 44 partidos que disputó en esa temporada. Esto le permitió dar el gran salto al fútbol colombiano, aunque nunca olvidó su amor por los cremas y se ganó el cariño de los hinchas.

Johan Fano y su paso por Alianza Lima

El exdelantero nacional tuvo una carrera destacada, aunque su paso por Alianza Lima en 2002 no fue el mejor: apenas disputó 4 partidos y marcó un gol antes de marcharse a Bolognesi.

Sin embargo, volvió a vestir la camiseta blanquiazul en 2005 y se mantuvo durante dos temporadas. Su rendimiento no cumplió con las expectativas y se despidió del club con solo 7 anotaciones. Al año siguiente, sorprendió al firmar por Universitario, dando el golpe en el mercado de fichajes.

Johan Fano defendió la camiseta de Alianza Lima. Foto: Líbero

Johan Fano: ¿En qué clubes jugó?