Partidos de HOY EN VIVO: programación y canales para ver fútbol este viernes 8 de agosto

Repasa horarios y dónde ver los partidos para este viernes 8 de agosto. Se juega un partido de la Liga 1 y también tendremos acción en diferentes campeonatos alrededor del mundo.

Partidos de hoy, viernes 8 de agosto
Partidos de hoy, viernes 8 de agosto | Composición: Líbero
No te pierdas la agenda deportiva con los principales partidos para que se juegan este viernes 8 de agosto. Tendremos acción en la Liga 1 y también encuentros por diferentes campeonatos en Sudamérica y en otras partes del mundo.

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00Comerciantes Unidos vs CiencianoL1 MAX

Partidos de hoy por Liga 2

HorariosPartidosCanales
15:00Academia Cantolao vs. Deportivo Coopsol -

Partidos de hoy por Copa Africana de Naciones

HorariosPartidosCanales
09:00Argelia vs. SudáfricaDAZN
12:00 Guinea vs. UgandaDAZN

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
22:00Tigres vs. PueblaAzteca 7, FOX Sports

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Tigre vs. HuracánTyC Sports, TNT Sports
19:00Newell's Old Boys vs. Central CórdobaTyC Sports, Disney+
19:15Lanús vs. TalleresTNT Sports

Partidos de hoy por Liga de Primera

HorariosPartidosCanales
14:00Palestino vs. Deportes IquiqueTNT Sports

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
15:30Atlético Nacional vs. AlianzaRCN, Win+
19:30Millonarios vs. Deportivo CaliRCN, Win+

Partidos de hoy por Liga Pro

HorariosPartidosCanales
19:00Orense vs. U. CatólicaCanal del Fútbol

Partidos de hoy por División Profesional

HorariosPartidosCanales
14:00Universitario de Vinto vs. Oriente PetroleroFútbol Canal
19:00Academia del Balompié vs. Real OruroFútbol Canal

Partidos de hoy por División de Honor

HorariosPartidosCanales
14:002 de mayo vs. Sportivo TrinidenseTigo Sports
16:30Cerro Porteño vs. Nacional AsunciónTigo Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
17:00Montevideo City Torque vs. Boston RiverVTV+, Disney Plus

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
14:15Casa Pia vs Sporting LisboaGOLTV

AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

