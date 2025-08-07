Partidos de HOY EN VIVO: programación y canales para ver fútbol este viernes 8 de agosto

No te pierdas la agenda deportiva con los principales partidos para que se juegan este viernes 8 de agosto. Tendremos acción en la Liga 1 y también encuentros por diferentes campeonatos en Sudamérica y en otras partes del mundo.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Comerciantes Unidos vs Cienciano
|L1 MAX
Partidos de hoy por Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Academia Cantolao vs. Deportivo Coopsol
|-
Partidos de hoy por Copa Africana de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Argelia vs. Sudáfrica
|DAZN
|12:00
|Guinea vs. Uganda
|DAZN
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|22:00
|Tigres vs. Puebla
|Azteca 7, FOX Sports
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Tigre vs. Huracán
|TyC Sports, TNT Sports
|19:00
|Newell's Old Boys vs. Central Córdoba
|TyC Sports, Disney+
|19:15
|Lanús vs. Talleres
|TNT Sports
Partidos de hoy por Liga de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Palestino vs. Deportes Iquique
|TNT Sports
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Atlético Nacional vs. Alianza
|RCN, Win+
|19:30
|Millonarios vs. Deportivo Cali
|RCN, Win+
Partidos de hoy por Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Orense vs. U. Católica
|Canal del Fútbol
Partidos de hoy por División Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Universitario de Vinto vs. Oriente Petrolero
|Fútbol Canal
|19:00
|Academia del Balompié vs. Real Oruro
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por División de Honor
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|2 de mayo vs. Sportivo Trinidense
|Tigo Sports
|16:30
|Cerro Porteño vs. Nacional Asunción
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Montevideo City Torque vs. Boston River
|VTV+, Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:15
|Casa Pia vs Sporting Lisboa
|GOLTV