La inesperada medida que tomó Paulo Autuori tras derrota de Sporting Cristal ante Los Chankas

Sporting Cristal complicó mucho sus opciones de salir campeón del Torneo Apertura 2025 este sábado tras la durísima derrota por 3-1 a manos de Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 16 del certamen. Este resultado no solo ha causado un sinsabor en los hinchas, jugadores y en Paulo Autuori, quien impactó al tomar una medida después del traspié sufrido.

Minutos después del encuentro, el entrenador brasileño se dirigió a la sala de prensa del estadio junto con el volante Jesús Pretell, pero decidió no hablar con los medios de comunicación presentes ni contestar a sus preguntas, asegurando que este momento no es el adecuado para declarar.

"No hay conferencia... Del equipo no voy a hablar. Ahora no es momento de palabras", fueron las palabras del estratega del conjunto celeste en un tono tranquilo, aunque notándose una incomodidad por el mal momento futbolístico que atraviesan sus dirigidos. Este momento fue grabado y publicado en redes sociales, donde los aficionados expresaron su sentir acerca de la situación.

Video: X - Luciano Paredes

"El club del que me hice hincha ya no existe", "No pensé que Autuori se prestaría para eso", "Ahora nadie va a hablar" y "Más abajo ya no se puede estar" son algunos de los comentarios que se pueden ver en las respuestas a la publicación donde se mostró el video, mostrando su descontento con lo que viene atravesando el club de La Florida.

Paulo Autuori buscará revertir el mal momento en la siguiente fecha

La única forma en la que Sporting Cristal puede mejorar es con trabajo. Eso lo sabe perfectamente Paulo Autuori, quien deberá analizar los errores cometidos por los rimenses ante Los Chankas y revertirlos de cara a la siguiente jornada del Apertura, en la que recibirán a Comerciantes Unidos en el Estadio Alberto Gallardo el próximo domingo 29 de junio a las 11:00 horas de Perú.

Paulo Autuori tendrá que corregir los fallos a nivel futbolístico para vencer a Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Apertura. Foto: Sporting Cristal

¿Sporting Cristal aún puede salir campeón del Torneo Apertura 2025?

Es preciso señalar que, matemáticamente hablando, el elenco bajopontino aún tiene chances de ganar el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 a falta de tres fechas para el final. No obstante, depende que los equipos que están arriba de ellos en la clasificación no sumen muchos puntos en lo que resta, además de ganar todos sus duelos que le quedan con Comerciantes Unidos, Cienciano en Cusco y Atlético Grau.