Futbolista se despide oficialmente de Cristal y conmueve a hinchas: "Gracias por confiar en mí..."

Sporting Cristal tendrá la obligación de luchar por el título de la Liga Femenina 2025 en el Torneo Clausura. El cuadro rimense viene anunciando importantes fichajes, pero también se oficializan algunas salidas. Bajo esa premisa, recientemente una futbolista confirmó que no seguirá en La Florida.

Figura de Sporting Cristal se despidió del club esta temporada

Nos referimos a Lucy Meza. En sus redes sociales, la defensora nacional le dedicó un emotivo mensaje al club, y también agradeció toda la confianza que le brindaron durante estas últimas temporadas.

"Gracias por todo. Hoy me toca dar un paso al costado y despedirme del club que siempre llevaré en mi corazón. No es fácil dejar el lugar que amo, del que soy hincha desde siempre y que me dio una de las oportunidades más bonitas de mi vida", sostuvo.

Lucy Meza se despide oficialmente de Sporting Cristal Femenino en Instagram

Asimismo, la ex Academia Cantolao decidió evocar uno de los reconocimientos más trascendentales con el elenco bajopontino. "Gracias por confiar en mí. Por permitirme vestir esta camiseta con orgullo y darme chance de formar parte del 11 ideal del año pasado, algo que siempre voy a valorar y recordar con emoción", agregó.

Finalmente, la deportista de 26 años se dirigió a la afición de Cristal y reiteró todo su apoyo durante su etapa en la institución. Así también, no descartó que, en un futuro pueda volver a un elenco del cual se sintió muy identificada.

"A mis compañeras, cuerpo técnico del 2024, hinchada y a todos los que forman parte de esta gran familia, solo puedo decir gracias de verdad. Me voy con el corazón lleno de recuerdos, aprendizajes y muchísimo cariño. Nos volveremos a cruzar, porque donde uno fue feliz, siempre quiere volver, siempre con ustedes", sentenció Lucy Meza.