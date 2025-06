Paulo Autuori dio categórico anuncio sobre Cristal tras crisis: "Para mí este grupo es…"

Sporting Cristal inició con el pie izquierdo la temporada 2025, tanto en la Copa Libertadores como la Liga 1, generando diversas reacciones en los hinchas por los constantes malos resultados. Ahora, a poco del reinicio del Torneo Apertura, el entrenador Paulo Autuori se pronunció previo a su encuentro del fin de semana.

Y es que el conjunto celeste se enfrentará a Deportivo Garcilaso por la fecha 15 del campeonato buscando el triunfo que le permita seguir en la lucha del título. El entrenador brasileño es consciente del momento complicado que atraviesa el equipo, por lo que no dudó en referirse a la actualidad deportiva.

¿Qué dijo Paulo Autuori previo al Sporting Cristal vs Garcilaso?

Sporting Cristal no atraviesa buen momento en el Torneo Apertura

“No tengo duda que vamos a tener un equipo fuerte y competitivo para el Torneo Clausura. No hablo de fichajes, para mí este grupo es lo más importante, hablo de los jugadores que están con nosotros en la plantilla porque mi respeto por ellos es enorme y va a ser siempre. Así he trabajado toda mi vida y no va a ser ahora que voy a cambiar”, dijo.

El técnico celeste explicó además que con “resiliencia y convicción” se puede superar estos duros momentos, por ello, resaltó que deben cerrar de la mejor manera el Torneo Apertura, a falta de 5 jornadas.

“Quedan cinco fechas para el torneo y todo puede pasar. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel que es ganar nuestros partidos. Para eso necesitamos solidez y eficacia en los movimientos ofensivos para lograr la victoria”, agregó.