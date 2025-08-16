¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia y en qué canal ver transmisión?

Boca Juniors e Independiente Rivadavia se verán las caras en un partido que promete despertar muchas emociones en los hinchas por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional en el Estadio Malvinas Argentinas. Por ello, aquí te contamos el horario confirmado para que sigas todas las incidencias de este enfrentamiento.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia, válido por la quinta jornada el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

México: 17:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 19:30 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 20:30 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs Independiente Rivadavia EN VIVO y EN DIRECTO?

El partido entre Boca Juniors vs Independiente Rivadavia por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional puedes seguirlo a través de los siguentes canales:

Argentina: Disney+, ESPN Premium

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brasil

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, TyC Sports Internacional

México: Fanatiz México, Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Boca Juniors vs Independiente Rivadavia: Alineaciones probables

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Sebastián Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia o Milton Delgado, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

¿Cómo viene Boca Juniors e Independiente Rivadavia?

Boca Juniors no llega en buen momento a este encuentro, pues atraviesa por un complicado presente con derrotas y empates, lo que ha generado debate entre los hinchas. En su último encuentro igualó con Racing luego de haber perdido con Huracán la jornada anterior. Por ello, salen obligados a quedarse con los tres puntos.

Por su parte, Independiente Rivadavia mantiene un momento irregular en el torneo argentino al no haber conseguido importantes resultados que lo ubiquen en una mejor posición en la tabla. Para el choque ante el ‘Xeneize’ llegan con una derrota ante Estudiantes de La Plata.