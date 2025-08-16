- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia y en qué canal ver transmisión?
Boca Juniors e Independiente Rivadavia se enfrentan por la fecha 5 de la Liga Profesional en el Estadio Malvinas Argentinas. ¿A qué hora ver este partido?
Boca Juniors e Independiente Rivadavia se verán las caras en un partido que promete despertar muchas emociones en los hinchas por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional en el Estadio Malvinas Argentinas. Por ello, aquí te contamos el horario confirmado para que sigas todas las incidencias de este enfrentamiento.
PUEDES VER: Luis Advíncula remece a hinchas con mensaje de despedida desde Argentina: "Gracias por todo..."
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia, válido por la quinta jornada el Torneo Clausura de la Liga Profesional.
- México: 17:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 18:30 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia: 19:30 horas
- Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 20:30 horas
¿Dónde ver Boca Juniors vs Independiente Rivadavia EN VIVO y EN DIRECTO?
El partido entre Boca Juniors vs Independiente Rivadavia por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga Profesional puedes seguirlo a través de los siguentes canales:
- Argentina: Disney+, ESPN Premium
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brasil
- Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, TyC Sports Internacional
- México: Fanatiz México, Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
Boca Juniors vs Independiente Rivadavia: Alineaciones probables
- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Sebastián Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia o Milton Delgado, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.
- Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
¿Cómo viene Boca Juniors e Independiente Rivadavia?
Boca Juniors no llega en buen momento a este encuentro, pues atraviesa por un complicado presente con derrotas y empates, lo que ha generado debate entre los hinchas. En su último encuentro igualó con Racing luego de haber perdido con Huracán la jornada anterior. Por ello, salen obligados a quedarse con los tres puntos.
Por su parte, Independiente Rivadavia mantiene un momento irregular en el torneo argentino al no haber conseguido importantes resultados que lo ubiquen en una mejor posición en la tabla. Para el choque ante el ‘Xeneize’ llegan con una derrota ante Estudiantes de La Plata.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90