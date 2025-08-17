Boca vs Independiente Rivadavia EN VIVO, Clausura Liga Profesional: horario, canal de TV y formaciones

Momento de ir a Buenos Aires para el partido entre Boca Juniors vs Independiente Rivadavia por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Ambos elencos no tienen un buen presente en el torneo, por lo que darán todo de sí en el Estadio Malvinas Argentinas. Este cotejo tiene cita para el domingo 17 de agosto a partir de las 20:30 horas de Argentina (18:30 hora peruana) vía ESPN Premium.

Una mala racha es la que vive el cuadro 'xeneize' al encadenar 12 partidos sin poder conseguir triunfo alguno. Si bien a mediados de este registra hay una victoria por penales ante Lanús por el Apertura, no se logró celebrar en los 90 minutos. Gran misión es la que tiene Miguel Ángel Russo, que ahora visitará una plaza complicada ante Independiente Rivadavia.

En lo que va del Torneo Clausura, Boca Juniors ha sumado un total de tres puntos de 12 posibles, por lo que la afición pide una reacción de inmediato por parte de la directiva. Justamente, viene de una paridad de 1-1 en La Bombonera ante Racing Club, en el que sufrieron de principio a fin para rescatar algo en condición de local.

Independiente Rivadavia anuncia partido ante Boca Juniors.

En el caso de Independiente Rivadavia, venía de una seguidilla de tres partidos sin conocer de derrotas (dos victorias y un empate), pero en su última actuación ante Estudiantes de la Plata no logró dar el golpe de visita y cayó 2-1 ante el 'Pincharrata'. Sin embargo, es claro que hay una idea de juego por el plantel que tratarán de replicar ante Boca.

Una de las grandes figuras que presenta este elenco es Sebastián Villa, que con pasado en Boca Juniors buscará aguar la fiesta de los 'xeneizes' y así dar el grito de triunfo ante los miles de hinchas que se harán presente en las tribunas del Estadio Malvinas Argentinas.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Independiente Rivadavia?

Este partido de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia se juega este domingo 17 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas. Ambos elencos no se encuentran bien en la tabla de posiciones, por lo que necesitan sumar de a tres puntos para escalar en la clasificación.

¿A qué hora juega Boca?

Este encuentro del Torneo Clausura de la Liga Profesional inicia a partir de las 20:30 horas de Argentina (18:30 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17:30 horarios

Perú, Ecuador, Colombia: 18:30 horarios

Chile, Venezuela, Bolivia: 19:30 horas

Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay: 20:30 horas

¿Qué canal transmite partido de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia?

El partido entre Boca Juniors vs Independiente Rivadavia se verá por la señal en vivo de ESPN Premium para todo el territorio argentino. De igual manera, te damos a lista de canales que transmitirán este encuentro a nivel de Latinoamérica.

Argentina: Disney+, ESPN Premium

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 Brasil

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, TyC Sports Internacional

México: Fanatiz México, Disney Plus

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Posibles formaciones de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia

Conoce las alineaciones de Boca Juniors e Independiente Rivadavia que se presentarían en el Estadio Malvinas Argentinas:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Sebastián Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia o Milton Delgado, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.

Entradas Boca Juniors vs Independiente Rivadavia vía AccessFan

Conoce los precios de entradas para el partido entre Boca Juniors vs Independiente Rivadavia a jugarse en el Estadio Malvinas Argentinas:

PRECIOS NO SOCIOS CSIR

Popular: 40 mil pesos

Platea Descubierta: 60 mil pesos

Platea Techada: 80 mil euros

PRECIOS NEUTRALES

Popular: 40 mil euros

Platea Techada: 80 mil euros

Entradas Independiente Rivadavia vs Boca Juniors.

Boca Juniors vs Independiente Rivadavia: pronóstico, cuotas y apuestas

Este duelo entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia se torna parejo para esta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas principales:

CASAS DE APUESTAS IND. RIVADAVIA EMPATE BOCA JUNIORS Betsson 2.82 2.98 2.78 Betano 2.77 3.05 2.77 Bet365 2.70 3.20 2.70 Betsafe 2.82 2.98 2.78 Doradobet 2.80 3.00 2.66

Historial de Boca Juniors vs Independiente Rivadavia

Ambos elencos solo se han enfrentado en dos oportunidades a lo largo de la historia. Cada uno de los compromisos fue correspondiente a la Liga Profesional de Argentina con una saldo favorable para Boca Juniors: