Prensa argentina dio firme opinión sobre Luis Advíncula tras derrota de Boca: "Quiso..."

Boca Juniors perdió 1-0 ante Huracán en la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Esta derrota se suma a las 10 anteriores del equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, lo que ha generado críticas por parte de los hinchas hacia todos los jugadores, incluido el lateral peruano Luis Advíncula.

Quienes tampoco se guardaron nada para lanzar sus críticas fueron los medios argentinos. El diario Olé publicó un artículo titulado 'El uno por uno de Boca: los preocupantes puntajes de la derrota con Huracán', en el cual expresaron su punto de vista sobre todos los jugadores que participaron en el enfrentamiento contra Huracán.

Con varios jugadores de Boca Juniors con puntajes bajos, Luis Advíncula recibió una calificación de 3 puntos sobre 10 y su desempeño fue considerado uno de los más deficientes.

Diario Olé dio firme calificación al juego de Luis Advíncula en el Boca vs Huracán.

"Quiso despejar el balón con el taco en el área, la pelota le cayó a Cabral y su remate terminó dando en el travesaño. La pelota le dio en la espalda en un córner y casi fue gol en contra", se puede leer en el artículo.

No cabe duda de que Advíncula no pasa por un buen momento con Boca y su mejor rendimiento no se ve desde hace mucho. Desde su eliminación en la Copa Libertadores, Mundial de Clubes y hasta la racha negativa de 11 partidos sin ganar, el cuadro argentino no logra levantar cabeza y un cambio radical puede estar muy cerca.

Boca lleva 11 partidos sin ganar de manera consecutiva

Boca Juniors no conoce la victoria desde hace 11 partidos. Con 5 partidos perdidos y 6 partidos empatados, la racha negativa comenzó el 27 de abril cuando perdieron 1 a 2 contra River Plate, derrota que puso fin a la era de Fernando Gago. Esta marca es considerada la peor de la historia.