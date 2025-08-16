Manchester United vs Arsenal EN VIVO por Premier League: horario, dónde ver y pronóstico

La Premier League arranca con intensidad y uno de los partidos más esperados de la semana será el que protagonicen Manchester United vs Arsenal este domingo 17 de agosto, en la primera fecha del torneo inglés. Este duelo promete ser de pronóstico reservado, enfrentando a dos de los clubes con mayor rivalidad en Inglaterra, ambos ansiosos por comenzar la temporada con el pie derecho.

¿A qué hora juega Manchester United vs Arsenal?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas ningún detalle de uno de los partidos de la semana entre Manchester United vs Arsenal correspondiente a la fecha 1 de la Premier League:

Perú, Ecuador y Colombia: 10:30 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 12:30 p.m.

México y Centroamérica: 9:30 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 11:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

¿Dónde ver Manchester United vs Arsenal EN VIVO?

Si quieres visualizar en encuentro entre Manchester United vs Arsenal EN VIVO ONLINE GRATIS, por la primera fecha de la Premier League, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina, Uruguay y Paraguay: Disney Plus y ESPN.

Brasil: Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, Vivo Play, Disney Plus y ESPN.

México: Max, Amazon Prime.

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: Disney Plus y ESPN.

Venezuela: inter, Disney Plus y ESPN.

Panamá: Max.

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo y NBC.

España: DAZN, Movistar Plus y Amazon Prime.

Manchester United vs Arsenal: previa del partido por Premier League

Manchester United saldrá al campo con el firme objetivo de empezar de la mejor manera la temporada y alegrar a su hinchada venciendo a uno de los clásicos rivales en casa. Los 'Diablos Rojos' quieren mejorar su imagen luego de que terminasen en la casilla 15 de la tabla en la temporada pasada.

Manchester United busca limpiar su imagen tras la catastrófica temporada pasada.

Por ello, el cuadro dirigido por Ruben Amorim se han reforzado de la mejor manera con varios fichajes, entre los que destacan Benjamin Sesko y Matheus Cunha. Además, contarán con la presencia de uno de sus mejores jugadores: Bruno Fernandes. El portugués es el referente en el mediocampo y encargado de mover las riendas del equipo.

Por su parte, el Arsenal llega con el cartel de favorito para este enfrentamiento y buscará empezar con un triunfo la temporada. Los 'Gunners' encadenan dos décadas sin poder conquistar el título de la Premier League y esperan romper esa mala racha esta temporada.

Arsenal buscará iniciar con pie derecho la Premier League.

Los comandados por el español Mikel Arteta dieron el batacazo en el mercado firmando al delantero Viktor Gyökeres, quien era de los más cotizados tras su temporada goleadora. Asimismo, tendrán la presencia de una de Bukayo Saka, una pieza esencial en el ataque.

Manchester United vs Arsenal: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Para este compromiso, Arsenal es considerado como el favorito para poder quedarse con los tres puntos ante Manchester United por la primera fecha de la Premier League. Aquí te dejamos las cuotas que ofrecen las principales casas de apuestas para que realices tu mejor jugada:

Apuestas Manchester United Empate Arsenal Betsoon 2.95 2.80 1.11 Betano 3.00 2.60 1.10 Bet365 2.90 2.75 1.18 1xBet 3.03 2.75 1.04

Manchester United vs Arsenal: últimos enfrentamientos

9/03/2025: Manchester United 1-1 Arsenal

12/01/2025: Arsenal 1-2 Manchester United

4/12/2024: Arsenal 2-0 Manchester United

27/07/2024: Arsenal 2-1 Manchester United

12/05/2024. Manchester United 0-1 Arsenal

Manchester United vs Arsenal: posibles alineaciones

Posible alineación del Manchester United: Altay Bayindir; Leny Yoro, Harry Maguire, Matthijs de Ligt; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Brayn Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

Posible alineación del Arsenal: David Raya; Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jurrien TImber; Martin Zubimendi, Declan Rice, Martin Odegaard; Gabriel Martinelli, Bukayo Saka y Viktor Gyokeres.

¿Dónde juegan Manchester United vs Arsenal?

El mítico estadio Old Trafford de Gran Mánchester, Inglaterra será el escenario del enfrentamiento entre Manchester United vs Arsenal por la primera jornada de la Premier League. Este recinto es considerado uno de los más imponentes de toda Europa y posee una capacidad para 74 197 asistentes.

Old Trafford será el escenario del Manchester United vs Arsenal.