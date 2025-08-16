0
EN DIRECTO
UFC 319 EN VIVO, Du Plessis vs Chimaev HOY
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 17 de agosto: horario, programación y dónde ver fútbol online

Programación de partido en vivo para este domingo 17 de agosto. Continúan la Liga 1, Premier League, LaLiga, Coppa Italia entre otros torneos.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este domingo 17 de agosto de 2025
Programación de partidos en vivo para este domingo 17 de agosto de 2025 | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este domingo 17 de agosto se vive una jornada cargada de fútbol en vivo. Liga 1, Premier League, LaLiga y Coppa Italia encabezan la programación. Revisa los partidos clave desde la mañana hasta la noche para todos los gustos. Esta es la programación completa.

Oliver Sonne recibió reclamo de Kyle Walker en el Burnley vs Tottenham.

PUEDES VER: Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Sport Huancayo vs UniversitarioL1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
15:00Melgar vs AyacuchoL1 Max, Fanatiz
18:30Cusco vs Alianza AtléticoL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Nottingham Forest vs BrentfordDisney+
8:00Chelsea vs Crystal PalaceESPN, Disney+
10:30Manchester United vs ArsenalESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Celta de Vigo vs GetafeESPN2, Disney+
12:30Athletic Club vs SevillaDIRECTV Sports Peru, DGO
14:30Espanyol vs Atlético MadridESPN, Disney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Brest vs LilleESPN3, Disney+
10:15Angers SCO vs ParisDisney+
10:15Metz vs StrasbourgDisney+
10:15Auxerre vs LorientDisney+
13:45Nantes vs PSGESPN2, Disney+

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Rio Ave vs Nacional
12:00Santa Clara vs MoreirenseGolTV, GOLTV Play
12:00Alverca vs Sporting Braga
14:30Sporting CP vs AroucaGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Monza vs Frosinone
11:30Parma vs PescaraDIRECTV Sports, DGO
13:45Cesena vs Pisa
14:15Milan vs Bari 1908DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Defensa y Justicia vs Newell'sTyC Sports, ESPN Premium
12:00Gimnasia La Plata vs LanúsTNT Sports, Max Argentina
14:15Banfield vs EstudiantesTyC Sports, TNT Sports
14:15Central Córdoba SdE vs Barracas CentralESPN Premium, Disney+
16:30River Plate vs Godoy CruzTyC Sports, ESPN
18:30Independiente Rivadavia vs Boca JuniorsTyC Sports, ESPN

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Santos vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, Globoplay
14:00Atlético Mineiro vs GremioFanatiz, Globo, Premiere
16:30Internacional vs FlamengoFanatiz, Premiere, Zapping
18:30Botafogo vs PalmeirasFanatiz, Amazon Prime Video, DAZN

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
11:30Universidad Chile vs Audax Italianomax chile, TNT Sports Premium
14:00Huachipato vs Deportes Limachemax chile, TNT Sports Premium
16:30Coquimbo Unido vs Evertonmax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:10Deportes Tolima vs MillonariosRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
13:00LDU Quito vs MantaCanal del Futbol, Zapping
15:30Técnico Universitario vs EmelecCanal del Futbol, Zapping
18:00Barcelona vs MacaráCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Olimpia vs LibertadTigo Sports Paraguay
16:30Sportivo Trinidense vs Nacional AsunciónTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Querétaro vs AtlasTUDN, Univision, FOX Mexico
19:00Monterrey vs MazatlánZapping, Claro TV+

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Oliver Sonne recibió firme reclamo de Kyle Walker tras gol de Tottenham a Burnley - VIDEO

  2. U Católica vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del partido de vuelta por Copa Sudamericana 2025

  3. Hinchas de Burnley dejan contundentes comentarios al partido de Sonne tras derrota en Premier

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano