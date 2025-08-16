Partidos de hoy EN VIVO, domingo 17 de agosto: horario, programación y dónde ver fútbol online

Este domingo 17 de agosto se vive una jornada cargada de fútbol en vivo. Liga 1, Premier League, LaLiga y Coppa Italia encabezan la programación. Revisa los partidos clave desde la mañana hasta la noche para todos los gustos. Esta es la programación completa.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Sport Huancayo vs Universitario
|L1 Max, Fanatiz, FOX Deportes
|15:00
|Melgar vs Ayacucho
|L1 Max, Fanatiz
|18:30
|Cusco vs Alianza Atlético
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Nottingham Forest vs Brentford
|Disney+
|8:00
|Chelsea vs Crystal Palace
|ESPN, Disney+
|10:30
|Manchester United vs Arsenal
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Celta de Vigo vs Getafe
|ESPN2, Disney+
|12:30
|Athletic Club vs Sevilla
|DIRECTV Sports Peru, DGO
|14:30
|Espanyol vs Atlético Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Brest vs Lille
|ESPN3, Disney+
|10:15
|Angers SCO vs Paris
|Disney+
|10:15
|Metz vs Strasbourg
|Disney+
|10:15
|Auxerre vs Lorient
|Disney+
|13:45
|Nantes vs PSG
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Rio Ave vs Nacional
|12:00
|Santa Clara vs Moreirense
|GolTV, GOLTV Play
|12:00
|Alverca vs Sporting Braga
|14:30
|Sporting CP vs Arouca
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Monza vs Frosinone
|11:30
|Parma vs Pescara
|DIRECTV Sports, DGO
|13:45
|Cesena vs Pisa
|14:15
|Milan vs Bari 1908
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Defensa y Justicia vs Newell's
|TyC Sports, ESPN Premium
|12:00
|Gimnasia La Plata vs Lanús
|TNT Sports, Max Argentina
|14:15
|Banfield vs Estudiantes
|TyC Sports, TNT Sports
|14:15
|Central Córdoba SdE vs Barracas Central
|ESPN Premium, Disney+
|16:30
|River Plate vs Godoy Cruz
|TyC Sports, ESPN
|18:30
|Independiente Rivadavia vs Boca Juniors
|TyC Sports, ESPN
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Santos vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|14:00
|Atlético Mineiro vs Gremio
|Fanatiz, Globo, Premiere
|16:30
|Internacional vs Flamengo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|18:30
|Botafogo vs Palmeiras
|Fanatiz, Amazon Prime Video, DAZN
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:30
|Universidad Chile vs Audax Italiano
|max chile, TNT Sports Premium
|14:00
|Huachipato vs Deportes Limache
|max chile, TNT Sports Premium
|16:30
|Coquimbo Unido vs Everton
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:10
|Deportes Tolima vs Millonarios
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|LDU Quito vs Manta
|Canal del Futbol, Zapping
|15:30
|Técnico Universitario vs Emelec
|Canal del Futbol, Zapping
|18:00
|Barcelona vs Macará
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Olimpia vs Libertad
|Tigo Sports Paraguay
|16:30
|Sportivo Trinidense vs Nacional Asunción
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Querétaro vs Atlas
|TUDN, Univision, FOX Mexico
|19:00
|Monterrey vs Mazatlán
|Zapping, Claro TV+
Horarios de acuerdo al territorio peruano.