Christofer Gonzáles sorprende con duro mensaje tras derrota de Cristal: "No hay más..."

Sporting Cristal perdió 3-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la fecha 16 del Torneo Apertura 2025, complicando su lucha por ganar el primer torneo de la temporada, además de agravar su crisis deportiva. Tras el partido, Christofer Gonzáles se pronunció sobre los sucedido con un contundente mensaje.

El popular ‘Canchita’ analizó el presente del equipo de Paulo Autuori que no puede superar el mal momento, mientras las duras críticas de los aficionados no cesan. Cabe señalar que el cuadro rimense ya no tiene competencia internacional, por lo que ahora solo se concentra en el torneo local.

¿Qué dijo Christofer Gonzáles tras la derrota de Sporting ante Los Chankas?

“No pudimos concretar las últimas jugadas que tuvimos en el primer tiempo, no pudimos finalizar de la mejor manera. Hay cosas sí que tenemos que mejorar, hay que ser muy drásticos con las cosas que tenemos que mejorar, entre nosotros mismos lo vamos a conversar, vinimos aquí a proponer y ganar, lastimosamente no se pudo, pero bueno, lo único que queda ahora es solo trabajar… No hay más, no conozco otra opción que trabajar para revertir la situación”, dijo a L1 MAX.

En esa línea, restó importancia a su gran gol que hizo para abrir el marcador en el primer tiempo, pues indica que lo más importante es ganar el encuentro.

“Es muy difícil así, de nada sirve porque lo más importante es ganar el partido, lastimosamente no se dio, pero ahí vamos a conversar para corregir errores que también nos está costando los partidos”, agregó el volante nacional, quien tuvo una importante labor en el campo de Andahuaylas.

¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Apertura?

Luego de la caída en Andahuaylas ante Los Chankas, Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Apertura, el próximo domingo 29 de junio.