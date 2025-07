Alianza Lima responde fuerte a Fossati tras pedido de postergación del clásico: "Ya pasó torcer..."

La programación del duelo entre Universitario y Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura ha generado la polémica, especialmente tras declaraciones de gente ligada al cuadro 'crema', quienes han pedido públicamente que el partido no se juegue el domingo 24 de agosto, como lo ha establecido la Liga 1.

El último en referirse a este tema fue Jorge Fossati, quien incluso pidió que el duelo sea reprogramado para después de la fecha FIFA. Recordemos que los 'cremas' juegan solo tres días antes en Sao Paulo ante Palmeiras por Copa Libertadores.

La respuesta de Alianza Lima

A través de su delegado, Héctor Ordóñez, el club blanquiazul respondió recordando que durante la campaña han jugado hasta 14 partidos internacionales y no pidieron suspender ningún cotejo del torneo local.

"Alianza Lima ha jugado 14 partidos Conmebol 2025 y no pedirnos postergación. Jesús Gonzales (gerente de la Liga 1) dijo que no hay disponibilidad de fechas", escribió el dirigente del elenco victoriano a través de su cuenta de X.

Asimismo, 'Tito' también mencionó que Universitario ya fue favorecido durante el partido ante Sporting Cristal en el Torneo Apertura, cuando debió jugar sin público, pero la sanción se levantó en apenas dos días.

"Ya pasó torcer decisión de jugar sin público con Sporting Cristal. Pretenden que se postergue una fecha o detener un mes el torneo. ¿Ahora la selección no es prioridad?", agregó.

Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, le responde a Universitario.

Jorge Fossati pidió jugar el clásico después de la fecha FIFA

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, no ocultó su molestia por la programación del duelo ante Alianza Lima y aseguró que lo más sensato sería que el clásico se juegue luego de los partidos de la selección peruana.

"Entiendo que aparte como es el clásico, tiene una atención especial por parte de ustedes. En cuanto a eso, quiero creer de que el interés de la Liga es atender a todos y no a nadie especial. No empujar para ningún lado. Creo en la honestidad de las decisiones. Creo que lo sensato, y lo que es bueno para todos, es que esa fecha se postergue para después de la fecha FIFA...¿Saben cuántas cosas se modifican en el camino? Nuestro rival (Atlético Grau) tenía que jugar hace dos días y no jugó. No veo necesidad de apretar tanto el calendario", dijo el 'Nono'.