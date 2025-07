Fossati, DT de Universitario, pide postergar el clásico ante Alianza Lima: "Bueno para todos..."

Una de las polémicas que se viene comentando día a día es con relación al clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima. Ambos elencos ya conocen la fecha de su partido tras la programación de la Liga 1, pero desde tienda crema se pide aplazar un día más por el poco descanso que tendrán debido a su partido por Copa Libertadores.

Ante este panorama, Jorge Fossati, DT de Universitario, no dudó en pronunciarse ante este hecho que corresponde a la séptima fecha del Torneo Clausura. Si bien el estratega uruguayo está mentalizado en el siguiente duelo ante Atlético Grau, se dio un tiempo para dar una firme postura sobre el clásico.

En primera instancia, dejó en claro que confía en que la Liga tomará decisiones acertadas por el beneficio de todos los clubes. Espera que no se incline hacia un lado y que sea un torneo justo para todos.

Jorge Fossati pide postergar el Universitario vs Alianza Lima

En una rueda de prensa con los medios de comunicación, el popular 'Nonno' indicó que lo más "sensato" es que el clásico entre Universitario vs Alianza Lima no se dispute en la fecha programada por la Liga 1, sino que se afronte una vez que culmine la fecha FIFA del mes de septiembre.

"Entiendo que aparte como es el clásico, tiene una atención especial por parte de ustedes. En cuanto a eso, quiero creer de que el interés de la Liga es atender a todos y no a nadie especial. No empujar para ningún lado. Creo en la honestidad de las decisiones. Creo que lo sensato, y lo que es bueno para todos, es que esa fecha se postergue para después de la fecha FIFA…¿Saben cuántas cosas se modifican en el camino? Nuestro rival tenía que jugar hace dos días y no jugó… No veo necesidad de apretar tanto el calendario", manifestó Jorge Fossati.

Universitario vs Alianza Lima: fecha, día, hora y canal

De momento, el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima se juega el próximo domingo 24 de agosto a partir de las 17:30 horas locales en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión de estos 90 minutos va por la señal en vivo de GOLPERÚ.