Ibáñez rompe su silencio y responde a Universitario por nueva fecha del clásico: "Saben que..."

Universitario de Deportes ha expresado su incomodidad por la fecha en la que se programó el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Uno de los que no calló ante los medios de prensa fue Álvaro Barco, director deportivo de los cremas, quien apuntó contra la FPF y Liga 1 por no considerar su desgaste en la Copa Libertadores.

Álvaro Barco apuntó contra Óscar Ibáñez, DT de la selección peruana

Bajo esa línea, expresó su fastidio al enterarse que esta medida de la Liga 1 fue a causa de Óscar Ibáñez, actual DT de la selección peruana. Y es que se indica que la Bicolor tiene chances para clasificar al Mundial, por lo que requiere a los jugadores del medio local cuanto antes.

"Dicen que es exclusivamente por el entrenador de la selección peruana (Óscar Ibáñez). Empieza a entrenar el lunes y dicen que matemáticamente tienen la opción de ir al Mundial y no ve la integridad de los jugadores. Por supuesto le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta, de repente creerá que después del concurso no voy a estar yo en Universitario. No contesta los mensajes", expuso Álvaro Barco a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Óscar Ibáñez respondió a Universitario por fecha del clásico

Como se conoce, la programación de la Liga 1 indicó que el clásico del fútbol peruano entre Universitario vs Alianza Lima se juegue el próximo domingo 24 de agosto, tres días después del partido de los cremas ante Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Óscar Ibáñez, DT de la selección peruana, tomó conocimiento de las palabras de Álvaro Barco, por lo que no dudó en responder públicamente ante este caso y defender su postura del por qué se debe cumplir el llamado de los futbolistas a partir del lunes 25 de agosto.

"Me sorprende mucho lo declarado porque todos los presidentes, administradores, directores, gerentes y entrenadores saben que una semana antes de que comiencen a entrenar los jugadores del exterior, se empieza a trabajar con los del medio local. Esto ocurre desde hace más de diez años aproximadamente. Jorge Fossati estuvo hace muy poco acá y sabe que es así. Antonio García Pye, que es el gerente deportivo de la’ U’, y fue gerente de selecciones durante los últimos años, sabe que es así", expresó Ibáñez a "El Comercio".

¿Cuándo juega Universitario por Copa Libertadores ante Palmeiras?

El partido de ida entre Universitario vs Palmeiras se juega el próximo 14 de agosto a las 19:30 horas locales en el Estadio Monumental. En tanto, el choque de vuelta será el 21 del mismo mes en en Allianz Parque de Brasil.