Fossati impactó y dio firme comentario sobre Raúl Ruidíaz, goleador de Atlético Grau: "Es un..."

El partido entre Universitario vs. Atlético Grau, que se realizará en el Estadio Monumental, es de pronóstico reservado. Además, tendrá como ingrediente especial el regreso de Raúl Ruidíaz al recinto crema, su excasa.

En la previa del compromiso, Jorge Fossati se pronunció sobre Raúl Ruidíaz y señaló que el delantero (identificado con Universitario) es un jugador que demostró su capacidad tanto en el fútbol peruano como a nivel internacional.

"Es un jugador que ha demostrado su capacidad en Perú y en otras ligas del mundo, así que habrá que tomar los cuidados necesarios", expresó Fossati.

Luego, el DT de Universitario agregó que si bien la presencia de Raúl Ruidíaz en la ofensiva los obliga a tomar una atención especial, eso no significa que van a descuidar a los otros atacantes de Atlético Grau.

"Pero no descuidar ni a Bandiera, ni a Olivares, ni a cualquiera que juegue por allá arriba. No por poner atención en uno, tienes que dejar de poner atención en los otros", puntualizó el 'Nonno'.

Fossati se pronunció sobre la programación del Clásico ante Alianza Lima

Jorge Fossati se mostró en desacuerdo con la Liga por programar el clásico ante Alianza Lima el domingo 24 de agosto. El DT de Universitario que la organización del campeonato debe pensar en todos los clubes y lo ideal sería que se realice después de la fecha FIFA.

"Quiero creer que el interés de la liga es atender a todos y no a nadie en especial, no empujar para ningún lado, hacer lo que sea lo mejor para todos. Eso es lo que yo creo y como creo eso, y creo en la honestidad de las decisiones que puedan tomar, creo que lo sensato y que me parece que es bueno para todos, es simplemente que esa fecha se postergue para después de la fecha FIFA", indicó el DT de la U.