¿Se va? Sporting Cristal hizo importante anuncio sobre Martín Távara: "No será parte..."

Sporting Cristal no vive su mejor momento deportivo en el Torneo Apertura de la Liga 1, esto llevó a que los hinchas ya perdieran la paciencia y exijan fichajes de renombre, así como la salida de algunos jugadores. Ahora, el conjunto rimense hizo un importante anuncio sobre una de sus figuras: Martín Távara.

Mediante un comunicado oficial, Sporting Cristal hizo oficial que Távara no será considerado para el próximo duelo ante Cienciano por el Torneo Apertura. No obstante, esto no se debe a que no continuará en el club, sino que, el futbolista sufrió una lesión en el ultimo entrenamiento.

"Durante los entrenamientos de la semana, nuestro jugador Martín Távara sintió una molestia; debido a ello se le practicaron los exámenes correspondientes y se ha confirmado una lesión muscular en el cuádriceps (desgarro de primer grado en el recto femoral) por lo que no será parte de la delegación que viajará a Cusco", mencionó el club.

No obstante, para tranquilidad de los hinchas rimenses, el conjunto bajopontino también aseguró que la evolución del futbolista se está llevando de gran manera.

Números de Martín Távara este temporada

La lesión de Martín Távara representa un duro golpe para el esquema de Paulo Autuori, ya que Martín Távara es uno de los habituales en el mediocampo, ya que es el encargado de mover los hilos del equipo.

Durante esta temporada el volante nacional ha jugado 21 encuentros con los 'Cerveceros', donde ha sumado 1403 minutos en campo, además de anotar en 4 oportunidades y aportar con una asistencia.

¿Cuándo es el partido entre Sporting Cristal vs Cienciano?

Sporting Cristal deberá continuar con los preparativos para enfrentar a Cienciano este sábado 5 de julio a las 3:15 p.m. (hora peruana). Los rimenses ya no tienen chances de poder ganar el Torneo Apertura, pero deberán seguir sumando para escalar en la tabla.