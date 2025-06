En Colombia dieron rotundo calificativo al posible fichaje de Luis Ramos a Universitario: "Un..."

Uno de los delanteros que interesa bastante en Universitario de Deportes con miras al Torneo Clausura 2025 es Luis Ramos. El futbolista admitió que su representante está en conversaciones con el club merengue para que sea su flamante refuerzo. Bajo esa premisa, desde Colombia también se pronunciaron ante una posible salida del atacante de América de Cali.

En Colombia se refirieron a las negociaciones entre Luis Ramos y Universitario

Gol Caracol habló sobre el deseo que tiene el jugador de 24 años para incorporarse a la 'U'. En esa línea, calificaron las negociaciones entre la institución merengue y el seleccionado nacional como un "coqueteo. También, añadieron que actualmente Ramos es fundamental en el once de los 'Diablos Rojos', y sería una sensible baja si deja el elenco cafetero.

"Jugador de América 'coquetea' con equipo internacional y no lo ocultó: ¿quién no quisiera?", señaló el reconocido medio colombiano. De otro lado, también hicieron referencia a que América de Cali no solo podría perder al talentoso delantero, sino también se vería seriamente afectado con las salidas de dos elementos importantes en la ofensiva.

Gol Caracol se pronuncia sobre posible fichaje de Luis Ramos a Universitario

"En América de Cali ya se confirmó la salida del habilidoso Duván Vergara, quien se fue a Racing de Avellaneda, podrían perder a Juan Fernando Quintero y de paso al peruano Luis Ramos, quien le 'coqueteó' a un equipo de su país natal", acotaron.

Luis Ramos está de vacaciones en el Perú

Tras quedar fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025 l, el delantero de la selección peruana decidió venir al Perú para pasar de unas vacaciones. Precisamente, Ramos estuvo presente en el partido de Universitario ante Atlético Grau en Trujillo, su ciudad natal, mientras define su futuro esta temporada. ¿Llegará a tienda merengue?

