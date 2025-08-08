Cristian Benavente y su reacción cuando Julio César Uribe confundió su apellido: "Benavides"

El mercado de fichajes todavía no cierra y Sporting Cristal lo sabe muy bien, por lo que recientemente anunció a Cristian Benavente como su flamante contratación para el resto del Torneo Clausura y con el firme objetivo de salir campeón de la Liga 1. Sin embargo, su llegada ya ha dado mucho de qué hablar y no por su rendimiento, sino porque Julio César Uribe cometió un increíble blooper en conferencia de prensa durante su presentación oficial.

El director general de fútbol del cuadro celeste apareció junto al 'Chaval' y Luis Abram para que den sus primeras palabras como refuerzos del Rímac, sin esperar que todos los aficionados y espectadores se percatarían del insólito error que cometió al nombrar el apellido del exjugador de Alianza Lima. "Muy buena noticia por la incorporación de Luis Abram y Cristian Benavides", indicó el 'Diamante'.

De inmediato, Julio César Uribe se dio cuenta de su fallo, pidió perdón y corrigió el apellido de su flamante fichaje; sin embargo, Cristian Benavente ya se había percatado de ello y únicamente se animó a sonreír. Luego de ese inesperado momento, la conferencia siguió hasta que se vio interrumpida y se cortó, aunque el fragmento del video quedó grabado en YouTube para la posteridad.

"Vienen a sumar su capacidades a una institución que se identifica con la línea de personas que tratamos de ser. Le damos la bienvenida a ambos, confiando mucho en sus capacidades", sentenció el director general de Sporting Cristal. De esta forma, los aficionados ahora esperan una última contratación que sería la de un delantero brasileño y su anuncio no debería tardar en salir a la luz.

Cristian Benavente habló sobre Sporting Cristal

Cuando se reanudó la conferencia de prensa, Cristian Benavente declaró por primera vez desde que firmó contrato con la escuadra celeste y se mostró sumamente emocionado. "Inicialmente quería mantenerme en el futbol europeo, pero cuando te llega una propuesta de un club gigante, es fácil alinear las cosas y es un honor venir aquí", precisó el futbolista peruano.