Exfiguras de Lanús y Sporting Cristal 'reforzarán' a Boys para vencer a Universitario

Uno de los duelos más destacados de esta quinta jornada del Torneo Clausura 2025 será el que protagonicen las escuadras de Universitario vs Sport Boys en un nuevo episodio de los denominados clásicos Lima-Callao. Los cremas buscarán seguir en la senda del triunfo venciendo a un clásico rival en el Estadio Monumental.

No obstante, Sport Boys llegará motivado a este encuentro y con el firme objetivo de poder dar el golpe venciendo a uno de los candidatos al título, por lo que, buscarán contar con todas sus figuras. En ese sentido se conoció que una exfigura de Lanús de Argentina y otra de Sporting Cristal jugarán con los chalacos.

Según informó el periodista deportivo Ernesto Macedo, la 'Misilera' contará con el regreso de dos jugadores esenciales: Luciano Nequecaur y Jostin Alarcón. Ambos futbolistas serán convocados para enfrentar a Universitario en el Monumental y en el caso de Alarcón podrá hacer su debut con Sport Boys en el Clausura.

Jostin Alarcón y Luciano Nequecaur jugarán con Sport Boys ante Universitario. Composición: Líbero

Luciano Nequecaur jugó en Lanús de Argentina

Luciano Nequecaur es una pieza clave en el esquema del DT Arturo Reyes en Sport Boys, siendo actualmente el máximo goleador de los ‘rosados’ con 6 anotaciones y una asistencia.

Haciendo un repaso en su trayectoria, destaca que el delantero argentino inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Lanús, club donde adquirió la experiencia que luego exhibió en su paso por diversos equipos de Argentina, México, Uruguay y Portugal.

Jostin Alarcón dejó Sporting Cristal y regresó a Sport Boys

Por su parte, Jostin Alarcón fue uno de los nombres que marcó el mercado de pases, tras confirmarse su salida de Sporting Cristal como parte de la purga de jugadores. El popular ‘Chino’ firmó por Sport Boys para disputar el Torneo Clausura.

Jostin Alarcón dejó Sporting Cristal luego de dos años. Foto: Líbero

Alarcón no pudo hacer su debut con Boys en esta temporada luego de sufrir una lesión que lo sacó de la convocatoria en el último duelo ante ADT. Por lo que, tras haberse recuperado, tendría todo listo para reaparecer con la ‘Misilera’, dos años después de su última etapa en el club.