Erick Osores conmueve a todos con triste noticia sobre su salud: "No califico para la operación"

Uno de los periodistas deportivos más conocidos del medio local, sobre todo en los últimos tiempos, es sin duda alguna Erick Osores. Lamentablemente, el comunicador le dio una triste noticia a todos sus seguidores e hinchas del fútbol peruano, ya que contó detalles sobre su salud luego de haber sufrido una aneurisma al cerebro con hidrocefalia.

En su conocido programa Erick y Gonzalo, que precisamente comparte con su compañero de años Gonzalo Núñez, el hombre en cuestión reveló que pudo acudir a un oftalmólogo, médico especializado en el cuidado de los ojos y la visión, y las noticias no fueron favorables debido a que no podrá recuperar la vista en el glóbulo izquierdo, al menos en el futuro cercano.

"Me dieron una mala noticia, igual voy a compartirla. Por fin pude tener una cita con un doctor de mucho nivel y lamentablemente me dijo que no califico para la operación. Con ganas y ponerle cara a esto, pero mi ojo ya no se volverá a abrir. Me dijo que en tres meses nos vamos a ver por si había una novedad, porque operarme no era aconsejable. Ya está, pero lo que me dijo es que con el izquierdo puedo hacer todo, no es que se desgasta", precisó Erick Osores.

Esto de inmediato causó mucha tristeza en sus seguidores que comenzaron a mandarle mensajes de apoyo mediante los comentarios de YouTube, e incluso muchos le brindaron consejos para que quizá en unos años consiga recuperar la visión totalmente. Lo cierto es que el periodista sigue ejerciendo su labor y ganándose el cariño de todos los hinchas del fútbol peruano.

¿Qué le pasó a Erick Osores?

Según comentó el mismo Erick Osores a inicios de año, sufrió una aneurisma en el cerebro con hidrocefalia, por lo que tuvo que ser operado y bajó 25 kilos. El periodista sigue en tratamientos para aliviar el dolor y por ello la dura noticia que brindó recientemente causó mucha tristeza en todos sus seguidores y amigos. Sin embargo, todavía existe una posibilidad y se espera en unos meses reciba mejores noticias.