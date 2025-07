Gonzalo Núñez sufrió accidente de tránsito y fue llevado en ambulancia: "La peor parte..."

Mediante las redes sociales, se filtraron videos del accidente de tránsito que sufrió el periodista deportivo, Gonzalo Núñez, cuando se dirigía a hacer su programa radial. El experimentado comunicador quedó delicado tras este incidente, siendo los transeúntes quienes tuvieron que atenderlo hasta la presencia de la ambulancia.

Algunos peatones registraron las imágenes de cómo se iba el periodista hacia la ambulancia, quedando muy atónito por este accidente que preocupó a colegas y compañeros cercanos. Según los reportes oficiales, el popular 'Castor' chocó contra la puerta de otro vehículo que no pudo evitarlo.

Erick Osores confirmó lamentable accidente de Gonzalo Núñez

Durante el programa 'Erick y Gonzalo', el conductor del programa "Fútbol en América" reveló detalles de lo que fue el accidente de Gonzalo Núñez. En primera instancia, quiso informar a todos los seguidores que el comunicador estaba estable, pero que necesita de atención médica en estos días.

"Quiero mandarle un saludo muy especial para mi amigo Gonzalo Núñez, quien sufrió un accidente de tránsito. Felizmente, está bien. Duerme en la clínica por un tema de precaución porque tiene un dolor en la columna y lo que trae consigo es tomar precauciones", manifestó Erick Osores.

(VIDEO: X Alvarock)

Del mismo modo, Erick Osores señaló lo que ocurrió con Gonzalo Núñez en este accidente de tránsito. Afirma que el 'Castor' recibió la peor parte en este incidente, por lo que debe tomar reposo y seguir las indicaciones médicas para recibir el alta.

"Hoy (ayer) estaba manejando a la radio, estaba llegando y una puerta de un vehículo se abrió súbitamente. Gonzalo no la pudo esquivar y se terminó llevando la peor parte, pero no tiene fractura, no tiene heridas que lamentar. Ya lo vieron y el tema es el dolor en la parte posterior. Espero que el día viernes ya esté en su casa", agregó.