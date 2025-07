¿Vuelve? Jeriel De Santis dio tajante mensaje al referirse sobre Alianza Lima: "Fue un..."

Jeriel De Santis atraviesa un gran momento desde su llegada al Caracas FC, donde no deja de anotar goles. Su destacado rendimiento ha despertado el deseo de algunos hinchas que ya piden su regreso a Alianza Lima. En medio de ese contexto, el delantero nacido en Venezuela sorprendió al referirse al cuadro 'íntimo'.

Jeriel De Santis dio tajante mensaje al referirse sobre Alianza Lima

Resulta que, durante una entrevista con el programa Modo FUTVE, Jeriel De Santis fue consultado por lo que fue su paso por Alianza Lima en 2024, donde no logró brillar y se marchó sin poder anotar un solo gol. Al respecto, el futbolista afirmó que fue una etapa complicada en su vida, por las duras críticas que tuvo que aguantar.

No obstante, dejó en claro que esta situación le sirvió para que pueda madurar y que ahora su gran momento actual se debe al constante apoyo que recibe por parte de los integrantes del equipo de Caracas FC.

"El año que estuve en Alianza Lima fue un año complicado, pero de mucho aprendizaje continuo, eso es lo que me ayudo a madurar más de lo que ya venía haciendo. Las críticas fueron muy duras para mí y mi familia que lo sufría conmigo. Creo que el apoyo del grupo, del cuerpo técnico, de la directiva (de Caracas FC) me ha ido motivando cada día porque, a pesar que puedo fallar, tengo a ellos que me respaldan", expresó.

Jeriel De Santis brilla con Caracas FC

Jeriel De Santis ha logrado dar un gran cambio en su rendimiento y actualmente es una de las piezas más importantes del equipo, logrando destacar incluso en la Copa Sudamericana 2025, donde pudo brindad dos anotaciones.

El delantero con nacionalidad peruana ha disputado 14 partidos con la camiseta de Caracas FC y ha aportado con 7 goles, de hecho en el último partido anotó y fue elegido como el jugador de la fecha.

¿Jeriel De Santis volverá a Alianza Lina?

El comentarista deportivo Mr. Peet reveló que Jeriel de Santis no seguirá en Caracas FC, ya que el club venezolano no hará uso de la opción de compra. De esta manera, deberá volver a Alianza Lima una vez finalice la temporada en Venezuela.

"Se conoció que Caracas no va a hacer uso de la compra por Jeriel de Santis. En Caracas jugando Sudamericana y su torneo ha hecho goles importantes. Ganó confianza Jeriel de Santis. ¿Va a retornar? Sí, va a retornar cuando termine la liga de Venezuela. Se va a poner a disposición de Alianza Lima y ellos verán.", informó el comunicador.