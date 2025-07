¿Pide volver a Alianza Lima? Jeriel De Santis deleitó con su golazo 'maradoniano'

Uno de los delanteros más controversiales en Alianza Lima a lo largo de la historia reciente es Jeriel De Santis, quien llegó cuando varios delanteros se habían lesionado y prometía ser la solución a la falta de gol en Matute, pero se fue a préstamo sin poder convertir ni un solo tanto oficial. Ahora, en Caracas FC el atacante nacido en Venezuela, pero con nacionalidad peruana, no se cansa de hacer goles y pide a gritos volver a La Victoria.

Hace unos meses los íntimos ampliaron el contrato del futbolista hasta fines de temporada, ya que terminaba en julio del presente año, con el objetivo de no perder los derechos ante una posible venta. Es decir, cuando termine su cesión con los caraqueños deberá volver al club que dirige actualmente Néstor Gorosito, y para asegurarse un puesto a su retorno asombró con un golazo en el triunfo 3-2 sobre Metropolitanos en el torneo local.

A los 74' del complemento, Jeriel De Santis hizo una enorme jugada individual dentro del área y con un zapatazo marcó el tanto definitivo que le dio los tres puntos a los suyos. Este es su tanto número 11 en lo que va de la campaña y para algunos hinchas de Alianza Lima es motivo suficiente para que regrese y se ponga a las órdenes del 'Pipo', aunque para otros no alcanza debido a que consideran la Primera División de Venezuela como un certamen de menor nivel a la Liga 1.

Lo cierto es que su club marcha en la segunda posición del campeonato y el delantero se ha ganado el cariño de todos sus aficionados a punta de goles, por lo que se encuentra sumamente cómodo en Caracas FC. Pese a ello, hace unas semanas se pudo conocer que el conjunto venezolano no planea ejercer el derecho a compra que tiene sobre el futbolista blanquiazul.

¿Jeriel De Santis volverá a Alianza Lima?

El conocido comentarista deportivo, Mr. Peet, comentó recientemente lo siguiente: "Se conoció que Caracas no va a hacer uso de la compra por Jeriel de Santis. En Caracas jugando Sudamericana y su torneo ha hecho goles importantes. Ganó confianza Jeriel de Santis. ¿Va a retornar? Sí, va a retornar cuando termine la liga de Venezuela. Se va a poner a disposición de Alianza Lima y ellos verán. Creo que ante la salida de Guzmán y posible préstamo de Succar, yo no vería con malos ojos, porque Alianza no puede contratar un extranjero en esa posición". De esta forma, todo apunta a que el atacante retornará a Matute una vez culmine su vínculo en Caracas.