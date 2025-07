¿Se cansó de las críticas? Diego Churín dejó categórico mensaje tras quedarse en Universitario

Se terminó el Torneo Apertura 2025 con Universitario campeón luego de empatar 0-0 en la última fecha ante Los Chankas en el Estadio Monumental de Ate. Tras conseguir el primer objetivo del año por el campeonato local, Diego Churín se pronunció en medio de los festejos con el plantel.

Cabe señalar que la falta de gol ha sido uno de los principales problemas en el equipo durante los últimos años, por ello, el delantero argentino generó diversas críticas de los hinchas cremas por sus bajos números de cara al arco, siendo el ‘9’ extranjero que llegó este año para acompañar en el ataque a Alex Valera y al ‘Tunche’ Rivera.

¿Qué dijo Diego Churín tras el Universitario vs Los Chankas?

“Acá lo importante es el equipo, no es algo individual. Yo vine para esto para ser campeón y ayudar en una estructura que está armada hace tiempo y se ven los logros con creces”, dijo a L1 MAX el atacante argentino, que además mencionó que las críticas son parte del fútbol y hay que aceptarla.

Por otro lado, se refirió a las preguntas de si se queda o no en Universitario de Deportes tras no convencer al hincha con el pasar de los partidos, tanto en la Liga 1 como la Copa Libertadores. Diego Churín dejó una contundente respuesta.

Diego Churín llegó a Universitario como el flamante '9' extranjero

“No sé si me molesta eso. Ya he pasado por varias cosas en mi carrera, tanto buenas como malas y uno tiene que ir curtiéndose y saber que es parte dé. Yo seguiré trabajando y dando lo máximo de mí, brindarme para mis compañeros y para el club que me apoya y que me ha dado la confianza. Estoy orgulloso de vestir esta camiseta. Fossati es alguien que educa al jugador y su lado humano es especial”, agregó.

Diego Churín: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Diego Churín tiene un valor en el mercado actual de 150 mil €.