Jorge Fossati dio rotundo calificativo a Diego Churín, jugador cuestionado en la 'U': "Un..."

Universitario de Deportes vuelve a la acción este fin de semana con el regreso de la Liga 1 2025 tras dos semanas de receso y se viene preparando para lo que será su visita a Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Apertura. Tras una jornada más de trabajos, el DT Jorge Fossati dio la cara y dejó atónitos a los hinchas al referirse sobre uno de los elementos más cuestionados del plantel.

El estratega uruguayo atendió a la prensa este miércoles para hablar de muchos temas. Uno de ellos fue sobre si ficharán a un extranjero más para el segundo semestre y tocó el caso de Diego Churín, al quien elogió de gran forma, calificándolo como un futbolista de gran profesionalismo y que le va a ser útil al equipo, a pesar que vayan a fichar a más jugadores.

"Me parece que no me entienden o yo no me expreso bien. Yo dije no tenemos cupos de extranjero. Yo no tengo el poder de decir 'tu te vas o tu te quedas, págale a este u al otro'. No estamos en el Real Madrid, no nos engañemos. No quiero que quede colgado ahora que es con Diego Churín, es en todos los casos. Él entrena todos los días con un profesionalismo enorme y estoy seguro que nos va a dar una muy buena mano, independientemente que traigamos más gente", declaró a los medios de comunicación.

Video: Ovación

¿Diego Churín tiene opciones de dejar Universitario?

Desde que se viene hablando de futuras incorporaciones en la 'U', uno de los nombres que más se menciona entre los aficionados es el del delantero argentino porque para contratar a otro jugador del exterior, el club deberá prescindir de los servicios de uno de los que tiene inscritos. No obstante, el 'Nonno' fue claro que no saldrá ningún futbolista para que venga otro.

"Como dije por ahí, con uno por línea (refuerzos) estaríamos bien. Una de las líneas es el ataque, pero eso no significa este viene y aquel se va porque no existe esa posibilidad", sentenció el experimentado entrenador de 72 años.

Diego Churín no ha colmado las expectativas de los hinchas de Universitario

Si hay un jugador que es resistido entre los aficionados del elenco merengue, ese es Diego Churín, pues hasta el momento no ha colmado las expectativas por su falta de gol. En el primer semestre del presente año, ha disputado 480 minutos en 15 partidos, anotando solamente tres tantos (todos por Liga 1); números que son criticados al haber llegado con el cartel de goleador extranjero.

Diego Churín es uno de los jugadores más cuestionados de Universitario por su falta de gol. Foto: Difusión