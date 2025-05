Último minuto: Universitario de Deportes definió el futuro de Diego Churín

Crece la expectativa de los hinchas de Universitario por conocer cómo será compuesto el plantel que asumirá el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y los octavos de final de la Copa Libertadores, pues el club atraviesa horas claves de cara a la elección de los jugadores que llegarán como refuerzos para la segunda parte de la temporada.

Mientras la mirada de los hinchas está puesta en elementos que se sumarían al equipo de Jorge Fossati como Luis Ramos y Anderson Santamaría, en la otra cara de la moneda hay incógnita por saber si futbolistas como Diego Churín seguirán luciendo los colores de los 'merengues'.

Con el antecedente de Diego Dorregaray, Christofer Gonzales y otros futbolistas que dejaron a Universitario al final del Apertura 2024, se esperó que se tome decisiones por el exdelantero de Cerro Porteño. Finalmente, en la 'U' decidieron el futuro de Churín, luego de pasar por una ola de críticas debido a su desempeño.

Gustavo Peralta, de L1 MAX, reveló que en el club de Ate no se contempla la salida de Diego Churín y a pesar que se espera la incorporación de Luis Ramos, no se tendría previsto sacar al atacante de 35 años. Incluso, realizar la operación sería compleja.

"Para la gente que pregunta, Diego Churín no se va a ir. El representante ni el jugador han recibido una comunicación de parte del club para romper el vínculo. No se ha dado. Fossati ha dicho que no se tiene que sacar a nadie y si ocurriera que en los próximos días le dicen algo, no es tan fácil tampoco", sostuvo el periodista.