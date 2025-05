Christian Cueva confesó que recibió tentadora oferta de Universitario: "Le dije que..."

El futbolista Christian Cueva reveló que, hace varios años, tuvo una oferta concreta para fichar por Universitario de Deportes, pero decidió no aceptarla porque en ese momento su prioridad era continuar su carrera en Europa. Además, el 10 estuvo entre la espada y la pared cuando decidió entre Alianza Lima y el club de Ate.

Christian Cueva recibió una oferta de Universitario en el 2014

Según relató en una entrevista con el programa La fe del Cuto, el acercamiento se dio en el año 2014, cuando Chemo del Solar era el director técnico de Universitario. El entrenador lo contactó directamente para sumarlo como uno de sus fichajes principales.

"Es verdad, me llamó Chemo. Yo estaba en el Rayo, en España. Me llamó y yo le dije que no. En ese momento estaba más joven, el hinchaje estaba ahí, pero no se dio. Le agradecí por la llamada y el interés, igual que con lo de Vallejo", confesó Cueva.

El mediocampista aclaró que su decisión se basó en que aún quería seguir explorando oportunidades en el fútbol europeo tras su paso por Rayo Vallecano.

Christian Cueva es vital en el once de Cienciano de Carlos Desio

Christian Cueva confesó que rechazó a Universitario por Alianza Lima

Más adelante, el panorama cambió para Cueva. Tras el nacimiento de su hijo, comenzó a contemplar la idea de regresar al fútbol peruano. Fue entonces cuando apareció Alianza Lima con una propuesta concreta.

"Quería seguir en Europa, y lo logré: me fui al Arles-Avignon en Francia. Pero cuando nació mi hijo, pensé en volver. Justo apareció lo de Alianza Lima. La 'U' también volvió con una oferta más fuerte, pero ni así... Me fui a Alianza", explicó el popular 'Aladino'.

Las estadísticas de Christian Cueva en 2025

En la temporada 2025, Christian Cueva se ha consolidado como figura de Cienciano, siendo clave tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. En el torneo internacional, 'Aladino' disputó 5 partidos y marcó un gol decisivo ante Atlético Mineiro, el cual clasificó al equipo cusqueño a los octavos de final. Su liderazgo en cancha ha sido fundamental para el buen momento del club. La actuación continental elevó su perfil a nivel regional.

Christian Cueva hizo el gol del empate tras una mano del defensor de Atlético Mineiro

En el torneo local, Cueva ha jugado 10 encuentros y anotado 5 goles, manteniéndose como uno de los mejores del campeonato. Su rendimiento ha despertado el interés de varios clubes, entre ellos Emelec de Ecuador, que lo sigue de cerca como posible fichaje. El talentoso volante demuestra que aún tiene mucho fútbol por dar. Su experiencia y visión lo hacen pieza clave en el esquema cusqueño.