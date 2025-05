Mauro Cantoro cuestionó el fichaje de Anderson Santamaría a Universitario: "Un tipo que..."

Universitario de Deportes está próximo a hacer oficial su nuevo fichaje de cara al torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores. En medio de las especulaciones, uno de los nombres que ha cobrado fuerza es el de Anderson Santamaría, defensor que podría llegar a la 'U' para reforzar la zaga.

El exjugador de Universitario, Mauro Cantoro, se mostró sorprendido y crítico con la posible llegada de Santamaría al club. En el programa Desmarcados por YouTube, el delantero, quien vivió de cerca el mundo merengue, cuestionó el fichaje y no entendió los motivos detrás de la decisión.

"Lo querían mucho en Atlas, pero no terminó jugando. En la selección peruana nunca fue titular inamovible", comentó Cantoro, quien también mencionó que Santamaría había tenido varias oportunidades y no había logrado consolidarse en equipos anteriores. Además, el exfutbolista se preguntó: "Un tipo que sí, ha jugador en el extranjero y ha tenido una experiencia importante. De ahí, ¿venir a sacar a Riveros? ¿Por qué? No sé cuál es el porque", dijo el panelista en referencia al defensor clave de la 'U', Williams Riveros, quien ha sido titular indiscutible.

Video: Desmarcados

¿Anderson Santamaría podría ser nuevo jugador de Universitario?

El nombre de Anderson Santamaría ha comenzado a sonar con fuerza como uno de los posibles fichajes de Universitario de Deportes para el segundo tramo de la temporada 2025. La 'U' busca un jugador polifuncional que pueda desempeñarse tanto como contención como defensor central, y Santamaría, con su experiencia internacional, sería la pieza ideal para reforzar la zaga merengue.

Según el reconocido periodista deportivo Gustavo Peralta, el fichaje de Santamaría por la 'U' está muy avanzado. El comunicador, a través de su cuenta de X (antes Twitter), anunció: "¡Atentos! Todo muy avanzado entre Universitario y Anderson Santamaría", lo que aumenta la expectativa de los fanáticos cremas. Horas después, anunció que solo faltan ultimar detalles.