Fossati molesto con la selección chilena por Rodrigo Ureña y lanzó fuerte acusación:"Estoy..."

La fecha FIFA finalizó y la Liga 1 regresa al ruedo. Universitario es uno de los líderes del Apertura (está igualado con Alianza Lima) y no tiene margen de error si quiere lograr el título. Por ello, los cremas trabajan arduamente para su compromiso contra Ayacucho FC.

Tras las prácticas que se realizaron este miércoles 11 de junio en el Estadio Monumental, Jorge Fossati habló con los medios de comunicación. El estratega mostró su fastidio con la selección chilena por Rodrigo Ureña.

"Sé que estaban dadas todas las condiciones para que estuviera acá, pero hay cosas que no tengo cómo intervenir. Lo concreto es que un jugador que terminó ayer 5 de la tarde (de jugar) acá cerquita en La Paz, volvió a Santiago con su selección y recién estaría llegando acá a Lima a las 5 de la tarde más o menos", expresó el 'Nonno'.

Ureña debutó con la selección chilena ante Bolivia

Según contó Jorge Fossati, Rodrigo Ureña no pudo sumarse a las prácticas por una medida que tomó la selección chilena. El DT de Universitario contó que cuando el volante fue convocado y tenía que sumarse a la 'Roja', la 'U' siempre se mostró dispuesto a brindar las mejores comodidades a su jugador.

"No es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros porque no lo trajimos para acá después del partido con River, lo dejamos en Buenos Aires descansando en un hotel para que el otro día a la mañana viajara a Santiago. Cuidando al jugador, pero ellos no lo hicieron", finalizó.

¿Rodrigo Ureña se va de Universitario?

Se conoció que hay equipos del exterior interesados en contratar a Rodrigo Ureña. Pero hasta la fecha no hay una oferta concretar. En la 'U' están contentos con el volante chileno y lo consideran clave para el proyecto de Fossati.

Ureña tiene cláusula de salida de Universitario. A inicio de temporada, Belgrano estuvo interesado en contratar al chileno, pero a últimas horas las negociaciones se cayeron y el jugador volvió a la 'U'.