Jeriel de Santis dio firme mensaje ante posible llamado a la selección peruana: "Mi sueño..."

La selección peruana no pudo lograr el objetivo en la última fecha doble de junio y quedó prácticamente eliminada del próximo Mundial 2026. Por ello, los hinchas piden que se enfoquen en el próximo proceso con el respectivo recambio generacional. Precisamente, uno de los jugadores que puede ser considerado es Jeriel De Santis, quien recientemente dejó un firme mensaje ante un posible llamado.

Recordemos que De Santis posee doble nacionalidad, pues es venezolano de nacimiento y peruano por parte de su madre. De esta forma, es elegible para los combinados de ambos países, a pesar de que ha disputado partidos con el combinado venezolano, participando en el Sudamericano Sub-17. Esto se debe a que se trata de una competición de menores y no de la selección mayor.

Jeriel de Santis dio firme mensaje ante posible llamado de la selección peruana

El delantero de 23 años viene destacando en la Liga de Venezuela con el Caracas FC y puede ser uno de los jugadores a considerar por Óscar Ibáñez para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

No obstante, el delantero aseguró que, por el momento, no ha tenido ningún contacto con ninguna selección; aunque dejó en claro que su principal deseo es poder representar a la 'Vinotinto'.

Video: SOLOVENEX

"No he recibido ningún llamado de nadie, ni de Venezuela ni de Perú, pero dije en su momento que mi sueño más grande es debutar con la selección de Venezuela. Obviamente es muy difícil, porque tenemos muchos delanteros con mucha jerarquía, pero nunca me cierro a nada y esperemos ver que pasa en estos meses", expresó.

Jeriel De Santis regresaría a Alianza Lima

Es preciso recordar que el atacante aún pertenece a las filas de Alianza Lima, ya que aún mantiene un vínculo vigente hasta finales de julio del presente año, debido a que se encontraba cedido en Caracas FC, club que tenía una opción de compra. No obstante, se pudo conocer que no la harán efectiva, por lo que deberá regresar en los próximos días, según lo confirmó el periodista deportivo Peter Arévalo.

"Se conoció que Caracas no va a hacer uso de la compra por Jeriel de Santis. En Caracas jugando Sudamericana y su torneo ha hecho goles importantes. Ganó confianza Jeriel de Santis. ¿Va a retornar? Sí, va a retornar cuando termine la liga de Venezuela. Se va a poner a disposición de Alianza Lima y ellos verán", mencionó Mr. Peet.

Números de Jeriel De Santis

Durante su estadía con Caracas FC, el atacante de 23 años ha logrado recuperar su mejor nivel y ha sido el artífice de grandes actuaciones en la Liga de Venezuela y la Copa Sudamericana.

Durante esta temporada ha logrado disputar 13 partidos, donde ha conseguido anotar en 6 oportunidades. De hecho, en el último partido ante Dynamo, por la Copa de Venezuela, anotó un asombroso doblete.