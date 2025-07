Mr. Peet reveló la flamante incorporación de Alianza Lima proveniente de Venezuela: "Va a..."

Uno de los clubes que no quiere quedarse con los brazos cruzados en este mercado de pases de la Liga 1 2025 es Alianza Lima. El cuadro blanquiazul no solo tiene en mente el título nacional de esta temporada, sino avanzar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana.

Bajo este contexto, Mr. Peet se pronunció públicamente mediante su programa "Madrugol" para informar de una gran incorporación que proviene de Venezuela. Este jugador ha afrontado la respectivo liga de dicho país y también un torneo internacional como la Sudamericana.

Nos referimos a Jeriel de Santis, el futbolista que fichó Alianza Lima en la temporada 2024 y que ahora a sus 23 años retornará a tienda 'victoriana' para buscar su revancha personal con la afición blanquiazul. El delantero no se quedará en Caracas FC, por lo que una vez culmine la liga venezolana tendrá que sumarse a los trabajos de Néstor Gorosito.

Jeriel de Santis regresará a Alianza Lima para cumplir su contrato.

Jeriel de Santis volvería a jugar por Alianza Lima

Según palabras de Mr. Peet, el conjunto venezolano no hará uso de la opción de compra por Jeriel de Santis, por lo que debe volver una vez culmine su rol en la liga local. Dado que tiene contrato con los blanquiazules hasta fines del 2025, el elenco 'íntimo' debe recibirlo y evaluar si lo tendrá en consideración para el Torneo Clausura y Copa Sudamericana.

"Se conoció que Caracas no va a hacer uso de la compra por Jeriel de Santis. En Caracas jugando Sudamericana y su torneo ha hecho goles importantes. Ganó confianza Jeriel de Santis. ¿Va a retornar? Sí, va a retornar cuando termine la liga de Venezuela. Se va a poner a disposición de Alianza Lima y ellos verán. Creo que ante la salida de Guzmán y posible préstamo de Succar, yo no vería con malos ojos, porque Alianza no puede contratar un extranjero en esa posición", informó Mr. Peet.

¿En cuánto está cotizado Jeriel de Santis?

Según el portal "Transfermarkt", Jeriel de Santis tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 23 años de edad. Su mejor cifra fue en la temporada 2022 cuando defendía a Boavista FC con una cotización de medio millón de euros (500 000).