Alianza Lima rompe el mercado y está muy cerca de fichar a jugador de la selección peruana

Con miras al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana, Alianza Lima comienza a sumar refuerzos. Ahora, tras las incorporaciones de Gaspar Gentile y Sergio Peña (por confirmar), apuntan a sumar a un nuevo elemento procedente del fútbol español.

Se trata de Alessandro Burlamaqui, quien se formó deportivamente en el Valencia CF, uno de los históricos del balompié ibérico. El volante jugó algunos partidos amistosos con el primer equipo, pero nunca debutó oficialmente.

De acuerdo a la información del periodista José Varela, especializado en el mundo del club blanquiazul, solo faltan detalles para fichar al centrocampista que formó parte de la selección peruana Sub 17 en el Sudamericano del 2019 que se realizó en Lima, además también en jugó en la Sub 20 y Sub 23.

Alessandro Burlamaqui jugando el Sudamericano de Clubes

"Alessandro Burlamaqui está próximo a convertirse en jugador del club Alianza Lima. El volante tiene negociaciones muy avanzadas con los blanquiazules", dijo el comunicador a través de su cuenta X (antes Twitter).

Cabe señalar que el último club del jugador de 23 años fue el Intercity, de la Primera Federación de España, la tercera división del balompié en la madre patria.

En la última temporada jugó 29 partidos y marcó un gol, además dio una asistencia. También se informó que manejaba una oferta del FK Sarajevo de Bosnia, pero finalmente estaría por optar para llegar a Alianza Lima.

Alessandro Burlamaqui: trayectoria