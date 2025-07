Ricardo Gareca rompe su silencio y confirma si volverá a dirigir a Perú: "Hay motivos para..."

Chile se convirtió en el primer país en quedar fuera oficialmente del Mundial 2026 debido a que no cuenta con posibilidades matemáticas de quedar entre los siete primeros de las Eliminatorias Conmebol, lo que derivó en la renuncia inmediata de Ricardo Gareca a la Roja. Tras ello, semanas después, el 'Tigre' decidió revelar si regresará o no a la selección peruana como director técnico.

Como sabemos, el entrenador argentino sigue siendo sumamente querido en nuestro país producto de la clasificación a la Copa del Mundo 2018 y al subcampeonato de la Copa América 2019. Por ello, la afición nacional siempre está a la expectativa por si vuelve en algún momento a la Bicolor y en esa línea el estratega aclaró todo tipo de dudas que puedan tener nuestros compatriotas.

"¿Volver? No es una puerta cerrada. Perú es un país al que siempre voy, incluso por temas personales. Esalgo que no va a dejar de suceder nunca. Siempre hay motivos para ir", indicó Ricardo Gareca en el programa Doble Punta de YouTube, dejando claro que no descarta regresar a ser el director técnico de la selección peruana en un futuro, aunque de momento no hay nada concreto.

Recordemos que actualmente el entrenador de la Blanquirroja es Óscar Ibáñez y será quien esté a cargo del plantel para los partidos restantes de Eliminatorias Conmebol 2026 ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Sin embargo, el plan de la Federación Peruana de Fútbol es cambiar de estratega una vez acabe el proceso clasificatorio y contratar a uno de renombre internacional. ¿Será el 'Tigre'?

Ricardo Gareca habló sobre el futbolista peruano

El argentino se refirió al futbolista peruano, que en los últimos años no ha podido triunfar en el extranjero. "En Perú, el jugador es fuertísimo, contrariamente a lo que muchas veces se puede pensar. Ellos se superan en un contexto totalmente adverso, en cuanto a la formación, a la alimentación, a las posibilidades que se le brindan, los vaivenes que tienen, suben a 3 mil y pico de metros, juegan en la selva, en el calor, en césped sintético, corren igual, juegan igual, los tipos triunfan y se van a otras ligas, esa es una fortaleza increíble, muy característico de ellos", señaló.

Números de Ricardo Gareca con Perú

Desde su llegada en marzo del 2015 hasta su salida en junio del 2022, Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección peruana en 96 oportunidades. De todos esos partidos, el 'Tigre' obtuvo 38 triunfos, 23 empates y 35 derrotas; convirtiéndose además en el entrenador que más años ha estado de forma continua en la historia de la Bicolor.