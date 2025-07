Christian Cueva cuestionó no ser convocado a la selección peruana por Ibáñez: "Es..."

Para muchos hinchas, Christian Cueva es uno de los futbolistas peruanos más destacados que ha tenido la Blanquirroja en los últimos años, con gran experiencia en el extranjero. Sin embargo, dejó de ser convocado en más de una ocasión, sobre todo en las presentes Eliminatorias al Mundial 2026 donde actualmente Óscar Ibáñez se encuentra como entrenador.

Precisamente, el popular ‘Aladino’ expresó su deseo de regresar a la Bicolor en medio de su buen presente con Emelec de Ecuador, club al que llegó hace poco. Por ello, espera estar presente en la última fecha doble de las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay y Paraguay a disputarse en septiembre.

¿Qué dijo Christian Cueva sobre la selección peruana?

“Yo creo que ya pensar en esa situación es complicada porque ustedes como periodistas pueden saber otras cosas. Yo no tengo por qué mentir: yo no tengo ninguna comunicación con Óscar (Ibáñez), aunque él tampoco tiene la obligación de hacerlo, raro. Lo único que quería era ser convocado a la selección. Si hay otras cosas no lo sé, no sabría responderte ante esta situación porque no tengo fundamentos para decirte hay algo raro”, dijo el futbolista en conversación con GolPerú.

En esa línea, le comentaron sobre la sorpresa que muchos tuvieron al no ser convocado a la selección peruana, pese a su gran talento y experiencia con el combinado nacional.

“Seguro prefirió estar más enfocado en la selección, la convocatoria y los dos partidos que pasaron. Cada uno tiene su manera de pensar en el fútbol”, agregó ‘Aladino’.