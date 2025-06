Cueva sorprendió con firme mensaje al referirse sobre Alianza Lima y Paolo Guerrero: "No es..."

Alianza Lima logró un vital triunfo por 1-0 ante Melgar en la última fecha del Torneo Apertura 2025, lo que les permite mantenerse en la pelea por el título de la primera parte del año. Este resultado llegó hasta Ecuador a oídos de Christian Cueva, quien sorprendió a más de uno al dejar un firme mensaje sobre lo que implica jugar con el equipo 'íntimo' y comentó acerca de la participación de Paolo Guerrero.

Christian Cueva opinó sobre lo que significa jugar en Alianza Lima

Resulta que, el volante nacional brindó una entrevista para el programa Tiempo Extra de GOLPERÚ donde, entre otros temas, fue consultado sobre lo que significa la presión de jugar en un equipo de gran prestigio como Alianza Lima.

Sobre ello, 'Aladino' fue enfático al asegurar que jugar con la camiseta blanquiazul no es fácil, porque es un equipo grande y se requiere mucha concentración para poder lograr los objetivos.

"No, no es fácil jugar en Alianza Lima, es como que me digan a mi si es fácil jugar en Emelec. No es fácil jugar en Alianza, en equipos grandes es así, pero uno lo puede hacer fácil si está metido y claro con las cosas", expresó.

Video: GOLPERÚ

Christian Cueva habló del liderazgo de Paolo Guerrero

Además, Cueva hizo énfasis en la importancia de tener un buen manejo de grupo y no dudó en elogiar a Paolo Guerrero, asegurando que gracias a su liderazgo, los blanquiazules siguen en la pelea por el título del Torneo Apertura.

"En un equipo grande todos quieren ser figura y, a veces, eso es complicado, solo es saber cómo manejar el grupo, porque a veces es complicado. Por eso yo creo que Paolo (Guerrero) es una de las figuras importantes en Alianza y el manejo que tiene creo que es el correcto y es por eso que están ahí peleando", mencionó.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2025

Luego de haber logrado dar el golpe en Arequipa, el equipo comandado por Néstor Gorosito deberá prepararse de la mejor manera para no desentonar y poder vencer a Deportivo Binacional este sábado 5 de julio. Este duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8:00 p.m. (hora peruana).