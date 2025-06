¿Y Emelec? Cueva reveló su deseo de jugar en histórico club de la Liga 1: "Me llama la atención"

Christian Cueva se está convirtiendo en una pieza esencial de Emelec, luego de ser anunciado como su flamante fichaje. El volante nacional ya empieza a ternar minutos y ha dejar sus dotes de calidad, incluso en logró marcar el único gol de su equipo en el último partido. No obstante, ahora, 'Aladino' sorprendió a todos al revelar que desea poder volver al Perú para jugar por un histórico club de la Liga 1.

Christian Cueva reveló su deseo de jugar en histórico club de la Liga 1

Cueva brindó una entrevista para el programa L1 Radio donde el periodista deportivo Gustavo Peralta, en son de broma, le consultó al volante por una posible regreso a la Liga 1 para poder vestir la camiseta de uno de los clubes histórico de nuestro balompié, nos referimos a Sport Boys.

"El centenario de Sport Boys es pronto, si quieres te animas a ser el '10' de Boys", expresó el comunicador. Sobre ello, exjugador de Cienciano sorprendió a más de uno con su respuesta, asegurando que la 'Misilera' es uno de los equipos que más le ha llamado la atención jugar y reveló su deseo de poder hacerlo en un futuro.

Video: L1 MAX

"(Sport Boys) Es un equipo que me llama mucho la atención la verdad, no puedo mentir. Me gustaría llegar porque siempre me ha llamado la atención, quizás soy jugador para esos equipos de barrio. ¿Por qué no llegar para sus 100 años? Nadie lo sabe, solo Dios, pero primero quiero estar al nivel que yo quiero", mencionó el futbolista.

Esta declaraciones de Cueva desataron la emoción de los hinchas del conjunto chalaco, quienes se emocionan por poder tener en sus filas a uno de los mejores jugadores del fútbol peruano.

Christian Cueva se está consolidando en Emelec

Pese a que solo lleva dos partidos, Cueva ya se está volviendo en uno de los indiscutibles en el conjunto de Emelec, pues ha sido titular en ambos duelos con el 'Bombillo', aunque aún no ha podido celebrar un triunfo, ha sido pieza esencial para que su equipo no caiga derrotado.

En ese sentido, el conjunto ecuatoriano ve en 'Aladino' a una de sus principales armas para poder salir de los últimos lugares de la LigaPro y poder meterse en los playoffs de la ronda final.