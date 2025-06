Cueva fue sincero y dio firme calificativo a Gaspar Gentile tras fichar por Alianza: "Es una..."

Cienciano del Cusco será uno de los clubes peruanos que buscará reforzarse en este mercado de pases 2025 tras las salidas de Christian Cueva y Gaspar Gentile. Como se conoce el 'Papá' luchará por ganar el Torneo Clausura, asimismo tendrá participación internacional en la Conmebol Sudamericana. En medio de este escenario, el volante de Emelec habló sobre la llegada del argentino a Alianza Lima.

Christian Cueva calificó a Gaspar Gentile tras su fichaje por Alianza Lima

En una reciente entrevista con el programa 'Mano a Mano' de YouTube, el mediocentro ofensivo no fue ajeno a la próxima incorporación del extremo de 30 años al conjunto victoriano. Bajo esa premisa, 'Aladino' aprovechó para calificar a su excompañero y señaló que su calidad de jugador también se muestra en persona. Sumado a ello, le deseó sus mejores deseos con el elenco de Matute.

Gaspar Gentile firmará contrato con Alianza Lima hasta 2027/Foto: Composición: GLR

"Me gusta (Gaspar) Gentile, me gusta mucho. Lo interesante es que no solo se ve el lado del futbolista, sino como persona. Gentile es una gran persona y espero que el vaya de put..", expresó el nuevo integrante del 'Bombillo'.

Gaspar Gentile será el primer refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2025

Gaspar Gentile dejará Cienciano del Cusco para ser nueva incorporación de Alianza Lima hasta la temporada 2027. El ex Deportivo Garcilaso estará llegando a Lima el jueves y posteriormente firmará contrato con los íntimos, para luego ser anunciado de manera oficial.

Cabe recordar que, la institución blanquiazul tuvo que desembolsar la suma aproximada de 150 mil dólares por la cláusula de salida que tenía el veloz atacante y con ello, pueda sumarse al elenco de Néstor Gorosito donde este 2025 podrá hacer su debut recién para el Torneo Clausura 2025 y también participar en los Playoffs de la Copa Sudamericana.

Gaspar Gentile: números con Cienciano esta temporada

De acuerdo a los números, el futbolista argentino nacionalizado peruano registra un total de 17 compromisos oficiales con la camiseta de Cienciano del Cusco esta temporada. A su vez, tiene 6 anotaciones y 2 asistencias de gol, en un promedio de 1109 minutos. Gentile poco a poco se convirtió en pieza indiscutible para Carlos Desio en el once del 'Papá'.