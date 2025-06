Club argentino le da 'ultimátum' a Alianza Lima por una de sus figuras: "Se está quedando..."

Alianza Lima está enfocado en la recta final del Torneo Apertura 2025, donde tiene posibilidades de ser campeón, pero también no pierde de vista a lo que será su plantel de cara al segundo semestre. Justamente en ese aspecto, un club argentino le dejó un 'ultimátum' al club de La Victoria con respecto a uno de sus jugadores más importantes.

Uno de los futbolistas que se encuentra cedido en el conjunto 'Íntimo' es Gonzalo Aguirre. El volante tiene contrato con Nueva Chicago de Argentina y el secretario general de dicha institución, Martín Lamarca, advirtió a sus pares aliancistas que sólo tienen cuatro días para ejecutar la compra del pase si es que quieren mantener al joven elemento en su plantilla.

"Por ahora no hay nada formal. Alianza tiene opción de compra hasta el 30 de junio, si lo quiere al chico, deben llamar y decir que quieren ejecutar la compra, sino el chico va a tener que regresar a Nueva Chicago. Quedan pocos días, yo entiendo, la verdad, que ellos no van a hacer la opción de compra. Alianza se está quedando sin tiempo prácticamente", declaró en entrevista con el periodista José Varela.

Asimismo, el directivo del 'Torito de Mataderos' reveló que otros clubes han preguntado por el mediocampista de 22 años, pero que por respeto a Alianza Lima, no van a conversar con nadie más hasta que reciban una respuesta de los victorianos o pase el 30 de junio, fecha límite que le pusieron y que acaba el vínculo de préstamo.

"Hubo conversaciones con otros clubes, pero nosotros no vamos a hablar con ningún club hasta que Alianza Lima no nos diga algo. Nosotros tenemos buena relación con ellos y por una cuestión de ética no hablaremos con nadie. Hay interés por Gonzalo pero no vamos a hablar con nadie hasta después del 30 de junio", agregó.

Gonzalo Aguirre: estadísticas con Alianza Lima Este 2025

Gonzalo Aguirre llegó a tienda blanquiazul a mediados del 2024 y en el presente año no ha tenido muchas oportunidades de jugar por parte del comando técnico de Néstor Gorosito. Hasta el moment, solo ha disputado 266 minutos en 10 partidos (8 por Liga 1 y 2 por Copa Libertadores), en los que solamente en un fue titular y no ha marcado goles ni dado asistencias.